Predstavniki central nadaljnjih potez niso hoteli napovedovati

Delodajalci odhod sindikatov iz ESS obžalujejo

Odhod obžalujejo tudi na GZS

Sindikalne centrale se umikajo iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Za to so se odločile zaradi »sistematičnega kršenja pravil o delovanju ESS s strani vlade«, so pojasnili v sindikalnih centralah in napovedali, da bodo o vzrokih za umik spregovorili na petkovi novinarski konferenci.V reprezentativnih sindikalnih centralah so že dlje časa opozarjali, da je vlada s svojim odnosom uničila socialni dialog. Kritični so bili do tega, da je vlada socialne partnerje zgolj informirala, niso pa pa bili aktivno udeleženi pri oblikovanju zakonov in drugih predpisov, katerih posledice čutijo državljani. Sindikati so že konec marca sporočili, da se pojavljajo razmišljanja o začasnem izstopu iz ESS.Po pisanju Večera je menda sodu izbilo dno nezadovoljstvo s tem, da predlog sprememb davčne zakonodaje sploh ni prišel na mizo ESS. Zato se bodo predstavniki sindikalnih central danes odločali, kako ukrepati. Kot še piše časnik, naj v času predsedovanja Slovenije svetu EU ne bi želeli biti fasada socialnega partnerstva, če je jasno, da je socialni dialog tako rekoč mrtev in se ignorirajo interesi zaposlenih.Pred sestankom predstavniki central niso hoteli napovedovati nadaljnjih potez. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah Večera naj bi vodje central med drugim odločali o obstrukciji ESS zaradi vladnega ponavljajočega se kršenja pravil delovanja sveta in nižanja ravni socialnega dialoga, pa tudi o tem, ali bodo članstvo pozvali k demonstracijam.ESS je tristranski organ socialnih partnerjev in vlade, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev.Predstavniki delodajalcev so nad odločitvijo sindikatov, da se umikajo iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), razočarani in jo obžalujejo. Tristranski dialog je zelo pomemben posebej v času sprejemanja reform in določanja prihodnjih usmeritev družbe, so povedali v odzivih.»Ta odločitev me je izjemno presenetila, kljub temu da je legalna in legitimna,« je za STA dejal generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Jože Smole. Dodal je, da predlog davčnih sprememb ravnokar obravnava strokovna skupina v okviru ESS.»Če to primerjam z zakonom o minimalni plači, pri katerem ni bilo nobene diskusije, še več, pri njem tudi ni bilo nobene analize posledic, pa takrat nobenega ni motilo, da ni bilo socialnega dialoga, sem zelo razočaran nad njihovo odločitvijo,« je povedal Smole in izrazil upanje, da bodo sindikati še enkrat premislili.Predlaga tudi, da se sestanejo, saj »v času reformnih sprememb s tem tudi nas kot socialnega partnerja izločajo iz tripartitnega dialoga«.»Na delodajalski strani si od lanskega avgusta prizadevamo, da bi prišlo do razprave in sprejema socialnega sporazuma. A ob nedelovanju tripartitnega dialoga si kaj takšnega ne znamo predstavljati,« je kritičen Smole.O socialnem dialogu v času aktualne vlade je dejal, da je ta v primerjavi z dialogom pod prejšnjo vlado ves čas potekal v času krize s koronavirusom in je bil nujno prilagojen tem izjemnim razmeram. »Dialog je z nekaterimi ministrstvi potekal bolje, z nekaterimi slabše, a so bili v času izrednih razmer potrebni tudi izredni ukrepi in takšen način delovanja,« pravi Smole.Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) obžaluje novico, da se sindikalne centrale umikajo iz ESS. »ESS vidimo kot pomembno posvetovalno telo, sestavljeno iz predstavnikov vlade, delodajalcev in sindikatov, ki omogoča kakovostno razpravo o prihodnjih usmeritvah naše družbe,« so zapisali v odzivu.Dodali so, da se kot predsedujoči ESS v obdobju med oktobrom lani in oktobrom letos zavzemajo za nemoteno delovanje ESS »z dopuščanjem in spodbujanjem demokratičnega socialnega dialoga« ter da socialni partnerji prav v zadnjih tednih prizadevajo za nadaljevanje priprave novega socialnega sporazuma.»Na GZS menimo, da je v danih razmerah, ko se soočamo s posledicami epidemije covida-19, konstruktivni dialog med socialnimi partnerji izrednega pomena za izhod iz krize. Zato se bomo zavzemali za tvorno rešitev nastale situacije,« so še zapisali.