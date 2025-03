Sindikat delavcev v zdravstveni negi za srečanje z Golobom in ministroma

V sindikatu delavcev v zdravstveni negi so razočarani nad plačno reformo, ki je po njihovem mnenju ustvarila številne nove anomalije. Razmere v zdravstveni negi so kritične, negovalnega osebja močno primanjkuje, poudarjajo. Za zadržanje kadra imajo nekaj predlogov, ki bi jih radi predstavili premieru Robertu Golobu in pristojnima ministroma.

V dopisu predsedniku vlade Robertu Golobu, ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel in ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu sindikat navaja, da je za njimi že drugi mesec izplačil v skladu s sprejeto plačno reformo v javnem sektorju in »ponovno razočaranje med zaposlenimi v zdravstveni negi nad tako imenovano plačno reformo«.

Na začetku pogajanj je bilo rečeno, da je pomen plačnih stebrov reševanje specifike, ki je značilna za delovna mesta in poklice, ki so sestavni del stebra. Tudi zato so zaposleni v zdravstveni negi po navedbah sindikata upravičeno pričakovali rešitve, ki bodo pomagale zajeziti odhajanje kadra iz javnega zdravstva in še bolj iz socialnega varstva.

»Nič od tega se ni zgodilo, saj so v letošnjem letu napovedani številni odhodi še tistih, ki so do konca verjeli v javno zdravstvo in v specifično reševanje problematike v zdravstveni negi, predvsem glede plačila za delo, delovnih pogojev in sprejetja standardov in normativov,« so poudarili v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Plačna reforma je eno samo razočaranje, na kar so kot sindikat tekom pogajanj ves čas opozarjali, vendar bili preslišani. Tudi zaradi tega niso podpisali dokumentov, ki opredeljujejo plačno reformo, saj po mnenju sindikata ta to sploh ni, ker je »ustvarila številne nove anomalije tako znotraj stebra kot tudi v primerjavi z delovnimi mesti v drugih stebrih«. »Sistem bo najbrž preživel brez sindikatov, brez zadostnega števila kadra pa zagotovo ne. Imejte to vedno znova pred očmi, ko boste iskali rešitve za javni zdravstveni sistem,« so zapisali.

Dom starejših občanov v Kamniku aprila leta 2020. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pri tem so poudarili, da kot država postajamo zelo nezanimivi za zaposlitve v zdravstveni negi, ker jih po plačah dohitevajo že zaposleni v državah bivše Jugoslavije.

V sindikatu imajo nekaj predlogov konkretnih rešitev za zadržanje kadra v javnem zdravstvu in socialnem varstvu ter pridobivanje mladega, v Sloveniji izobraženega kadra. Ob tem so navedli podatek, da je februarja Zavod za zaposlovanje RS objavil več kot 2400 prostih delovnih mest za bolničarje in negovalce. To je številka, ki jo je po oceni sindikata nemogoče zapolniti, tudi s tujo delovno silo ne.

»Da bi lahko predstavili naš pogled na reševanje kritične situacije na področju zdravstvene nege, nas, prosimo, povabite na delovni sestanek, kjer vam bomo lahko predstavili naše predloge izhoda iz trenutne situacije. Zavedati se je namreč treba, da brez zadovoljnih zaposlenih ni in ne bo kakovostnega zdravstva, pa naj si bo to še tako velika prioriteta vsakokratne vladajoče politike,« so še zapisali.