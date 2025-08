Sindikat voznikov avtobusov: Dvig cen vozovnic je zgrešena strategija

Pri Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije so v odziv na zadnje spremembe uredbe o javnih linijskih prevozih potnikov v notranjem cestnem prometu, ki je začela veljati v petek, pripravili javni poziv. Sprememba je povzročila dvig cen enkratnih, dnevnih, tridnevnih in tedenskih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) prvič po letu 2006. Za najcenejšo enkratno vozovnico na medkrajevnih linijah morajo uporabniki namesto 1,30 po novem odšteti 1,50 evra.

Pri sindikatu so zapisali, da jih odločitev pristojnih ministrstev ni presenetila in da gre za posledico »popolnoma zgrešenega modela opravljanja gospodarske javne službe države (GJS) v javnem cestnem potniškem prometu (JCCP), ki temelji na tržnem modelu, ki že ogroža njene temelje, kot so njena dostopnost, kakovost in kontinuiteta opravljene storitve«.

Zaradi nedostojnega vrednotenja poklica voznikov in voznic avtobusov ter neustreznega delovnega okolja – med drugim zaradi prevelike fizične in psihične obremenitve ter večopravilnosti – so se pri sindikatu večkrat obrnili na ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter na številne inšpekcijske službe.

Javni cestni potniški promet mora biti kot temeljna javna storitev dostopna neprekinjeno, zanesljivo in vsakomur z jasnim ciljem zadovoljevanja javnih potreb, in ne le ustvarjanja dobičkov tistih, ki jih izvajajo, oziroma kot tržna dobrina za uporabnike. Sindikat voznikov avtobusov Slovenije

V izjavi opozarjajo člani sindikata na neodzivnost pristojnih organov na stiske voznega osebja in zavračajo njihovo »iskanje 'lažje poti' skozi izgovor 'zakaj se nekaj ne da narediti' namesto iskanja rešitev v korist tako uporabnikov kot tudi ključnega poklica v javnem cestnem potniškem prometu«.

Pri sindikatu so kritični do neoliberalne ureditve javnega cestnega potniškega prometa in pozivajo ministrstvo za infrastrukturo, da ureditev ne bi smela temeljiti na zasebnem kapitalu, saj da je ta nagnjen k znižanju delavskih mezd in višanju cen za uporabnike.

Prav tako opozarjajo, da so navedene težave zgolj posledica nekvalitetne strategije javnega potniškega prometa, in poudarjajo, da je »eden najpomembnejših vidikov trajnostne mobilnosti delujoč, učinkovit in cenovno dostopen javni potniški promet«.