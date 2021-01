Sindikati na ustavno sodišče zaradi odpovedi

V nadaljevanju preberite:

Sindikati so uresničili napoved in včeraj na ustavno sodišče vložili zahtevek za začetek postopka za oceno ustavnosti 21. in 22. člena sedmega paketa ukrepov za blažitev posledic epidemije (PKP7), ki delodajalcem omogoča, da delavcu z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga. Trdijo, da sta določili diskriminatorni, minister za delo Janez Cigler Kralj pa je prepričan, da je ukrep dober in ga podpira.