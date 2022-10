Sindikati s shodom v Velenju v podporo Asmirju Bećareviću

Predstavniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) Asmirju Bećareviću, ki mu je vodstvo Premogovnika Velenje nedavno izročilo odpoved iz krivdnih razlogov, bo v sredo v Velenju podporo izrazilo več sindikalnih central in posameznih sindikatov. Kot so napovedali, bodo od vodstva zahtevali Bećarevićevo ponovno zaposlitev.

Pred velenjskim premogovnikom se bodo v sredo popoldne zbrali predstavniki Slovenske zveze sindikatov - Alternativa in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije ter Sindikata žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper, Sindikata poštnih delavcev Slovenije, Konference sindikatov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata zavarovalnih zastopnikov ZSSS, Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Doma upokojencev Kranj ter drugi, so sporočili iz Konference sindikatov ZSSS Zavarovalnice Triglav.

Kot so zapisali, bodo poleg tega, da bodo poslovodstvu velenjskega rudnika podali javno zahtevo za Bećarevićevo ponovno zaposlitev, obsodili tudi pregon sindikalnih zaupnikov in sindikalnega delovanja v Sloveniji ter ponudili pomoč sindikatu SDRES pri morebitni kazenski ovadbi poslovodstva. Obenem bodo pozvali k spremembi zakonodaje na področju zaščite predstavnikov zaposlenih.

V zadnjih tednih se sicer iz sindikalnih in tudi drugih vrst vrstijo pozivi k Bećarevićevi ponovni zaposlitvi.

V SDRES so v ta namen minulo sredo začeli zbirati podpise, že pred tem pa napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva za to, da se popravi krivica in vzpostavi prejšnje stanje. Odgovorne bodo kazensko preganjali za povzročeno škodo njihovemu predstavniku, sindikatu in tudi podjetju.

Po njihovem mnenju je postopek odpovedi iz krivdnih razlogov stekel izključno zaradi Bećarevićevega sindikalnega dela. Kot so ocenili, gre za povračilne ukrepe poslovodstva po peticiji za dostojno malico, ki jo je podpisalo več kot 1000 zaposlenih v velenjskem rudniku.

V Premogovniku Velenje so septembra te očitke zavrnili. Kot so zatrdili, je razlog ta, da je Bećarević v času bolniškega staleža, v katerem je bil od oktobra lani, kršil navodila osebne zdravnice o ravnanju v času bolezni.

Kot so minuli teden pojasnili predstavniki SDRES, je bil 22. septembra v rudniku opravljen tudi inšpekcijski pregled glede odpovedi Bećareviću. Inšpektorat je takrat izdal odločbo o zadržanju učinkovanja prenehanje pogodbe o zaposlitvi.