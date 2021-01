Skoraj dve tretjini staršev za vrnitev učencev prve triade v šole

Vračanje v šole za učence prvega triletja podpirata slabi dve tretjini staršev, predvsem starši teh otrok. Večina staršev meni, da bi morali šole odpirati enotno po vsej državi, v najnovejši raziskavi ugotavlja Valicon.Desetina sodelujočih v Valiconovi raziskavi vračanju otrok v šole nasprotuje, dobra petina pa podpira drugačno obliko vračanja v šole. Med temi jih dobri dve tretjini menita, da bi se v šole morali vrniti vsi, slaba četrtina, da je predviden protokol prestrog, slaba desetina pa, da bi moral biti protokol še bolj strog.Večja enotnost velja glede regijskega sproščanja, saj večina staršev oz. dobri dve tretjini menita, da bi morali šole odpirati enotno po vsej državi. Slaba tretjina na drugi strani podpira ločeno odpiranje šol po regijah.Starše mlajših otrok so povprašali tudi, kako bodo izkoristili odpiranje vrtcev. »Med njimi jih slaba polovica odgovarja, da se njihovi otroci ta teden vračajo v vrtec, približno četrtina jih je imela otroke v vrtcih že prej, podoben delež pa se jih je odločilo, da bodo otroci ostali doma, oziroma v varstvu tudi po sprostitvi tega ukrepa,« so zapisali v sporočilu za javnost.V spletni raziskavi so preverjali tudi, kje posamezniki pridobivajo informacije o trenutno veljavnih ukrepih. Tri četrtine anketirancev je odgovorilo, da vire informacij pridobiva iz objav v medijih, ena tretjina pa iz objav na družbenih omrežjih. Približno petina anketirancev je odgovorila, da se informirajo preko vladnih novinarskih konferenc, prijateljev, znancev in sorodnikov, družinskih članov ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje.Objave na vladnem spletišču spremlja 15 odstotkov anketirancev, prav toliko pa jih informacije poišče prek kanalov projekta Sledilnik za covid-19. Približno enak delež išče odgovore preko ključnih besed v brskalnikih, manjši delež pa neposredno na spletnih straneh ponudnikov storitev oziroma trgovin (osem odstotkov), v objavah uradnega lista (pet odstotkov) in pri slovenski policiji (trije odstotki).