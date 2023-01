Skrb za bodoče zdravnike bo poplačana

V nadaljevanju preberite:

»Ker zanimanje za študij medicine vsako leto narašča, povečujemo število vpisnih mest. Vendar brez izboljšanja prostorskih in infrastrukturnih pogojev tega ne bomo zmogli zagotoviti. Prav zato je gradnja novih oziroma dodatnih kapacitet nujna,« pravijo na ljubljanski medicinski fakulteti, kjer je 1040 zaposlenih in 2152 študentov. Potrpežljivost pa se je po več letih izplačala, saj bodo do leta 2026, tudi s pomočjo evropskega in državnega denarja, končno zgradili nov študentski kampus na Vrazovem trgu in sodobno stavbo Medicinske fakultete.