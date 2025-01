Skrbi jih, ker se pri mladih zmanjšuje interes za raziskovanje

V nadaljevanju preberite:

Pedagoški inštitut, osrednja znanstvenoraziskovalna institucija na področju vzgoje in izobraževanja, praznuje 60 let. Dvainštirideset zaposlenih raziskovalk in raziskovalcev, med njimi so tri mlade raziskovalke, od vseh 49 zaposlenih, ki delujejo v sedmih med seboj povezanih centrih, se trudi zagotavljati varno, spodbudno in vključujoče učno okolje, je pred jutrišnjim mednarodnim dnevom izobraževanja povedala dr. Ana Kozina, predsednica znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta.

Poleg samostojnosti in avtonomnosti je za dobro delo potrebno tudi zagotavljanje stabilnosti financiranja, saj tovrstna negotovost prizadene predvsem mlade. Ob 60. obletnici se bo zvrstilo pet znanstveno-strokovnih simpozijev, prvi je bil že včeraj, o (re)definiranju vloge humanistike v vzgoji in izobraževanju v tehnizirani dobi. Pripravljajo tudi pet znanstvenih predavanj, na katera so povabili strokovnjake iz tujine.