Skrivnostna anketa o primernosti Tomaža Vesela za komisarja

Na spletnem anketnem poolu agencije za raziskovanje javnega mnenja Ninamedia so se danes pojavila štiri vprašanja, povezana s slovenskim kandidatom za evropskega komisarja Tomažem Veselom. Zanimiv je časovni kontekst vprašanj, saj naročnik želi preveriti javnomnenjsko podporo kandidatu vlade, potem ko se je včeraj v Bruslju prvič uradno sestal s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Kot smo včeraj poročali v našem časniku, Vesel ni dajal izjav po srečanju s predsednico evropske komisije, Ursula von der Leyen pa da menda pritiska na majhne države članice, tudi na Slovenijo, da naj namesto moškega kandidata predlaga žensko kandidatko.

Spletna anketa Ninamedie dan za tem respondente sprašuje, ali je Tomaž Vesel primeren kandidat za evropskega komisarja iz Slovenije. Pa o tem, kdo naj odloča o izbiri kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije – slovenska vlada ali predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Naročnika ankete tudi zanima, ali bi respondenti podprli slovensko vlado, če bo vztrajala pri svoji odločitvi, da Tomaža Vesela predlaga za komisarja iz Slovenije.

Eno od vprašanj pa se glasi tako: »Po neuradnih informacijah naj bi se predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen zavzemala za drugega kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije in ne za kandidata, ki ga je predlagala slovenska vlada. Ali se vam to zdi sprejemljivo?«

Poskušali smo ugotoviti, kdo je naročnik ankete, a so vsi vprašani zanikali, da bi bili vpleteni v zadevo. Po neuradnih informacijah anketarsko podjetje izvaja raziskavo za konkretnega naročnika, ki pa ga zaradi diskretnosti ne želi izdati.

Vesel: Nisem naročnik!

V Gibanju Svoboda, ki je Vesela kot svojega kandidata za evropskega komisarja predstavilo že v začetku aprila na svojem strankarskem pikniku v Zbiljah, zavračajo, da so naročnik ankete.

»Prav gotovo ne!« pa se je na vprašanje, če je morda on naročnik ankete, odzval Vesel. Naročništvo so zanikali tudi na Uradu vlade za komuniciranje, ki je lani Ninamedii oddal naročilo za izvedbo največ osmih raziskav javnega mnenja v enem letu. Danes na vladnem uradu za komuniciranje pravijo, da se je pogodba z Ninamedio iztekla in da trenutno nimajo sklenjene pogodbe z nobeno agencijo.

Preverili smo tudi pri časniku Dnevnik, če so agenciji, s katero sodelujejo, naročili dotično anketo. Tam pravijo, da ne, poleg tega pa da gre za takšno formulacijo vprašanj, ki jih sami nikoli ne bi poslali v merjenje. Naročništvo pa zanika tudi krog okoli aktualnega evropskega komisarja Janeza Lenarčiča, ki se v nekaterih medijskih špekulacijah znova omenja kot potencialni kandidat.

Predsednik vlade Robert Golob se bo z Uruslo von der Leyen srečal v ponedeljek na domačem terenu, ko bo šefica evropske komisije obiskala Slovenijo. Rezultati takšne ankete bi mu lahko pomagali pri nadaljevanju pogajanj glede kandidata/kandidatke iz Slovenije in resorja, ki bi mu/ji pripadel. Večina naših sogovornikov je sicer prepričana, da bo Golob vztrajal pri kandidaturi Vesela tudi zato, ker ni bil deležen nasprotovanja SDS.