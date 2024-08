V Sloveniji si ne želi videti ideologije spola

V nadaljevanju preberite:

Z zadnjega mesta liste SDS se je v evropski parlament prebila najmlajša poslanka. Na poti v Strasbourg in Bruselj je za sabo pustila prvokategornike stranke, kot so Aleš Hojs, Franc Kangler in Franc Breznik. V nasprotju z njimi je v intenzivno volilno kampanjo na terenu, sploh pa na socialnih omrežjih, ki jo je kot eksperiment podprl tudi prvak stranke SDS Janez Janša, učinkovito prenesla izkušnje iz ameriških volilnih kampanj.

»Sem članica v odboru CULT, ki pokriva kulturo in izobraževanje, pa tudi medije in mladinsko politiko. To je odbor, v katerem bom zelo aktivna. Sem tudi nadomestna članica v odboru ITRE za industrijo, raziskave in energetiko, o kateri bo v prihodnjih letih veliko govora. Poleg tega sem še nadomestna članica v odboru IMCO, ki pa je odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Moj namen je, da vse, kar sem govorila v času kampanje, uresničim,« o delovanju v evropskem parlamnetu pove Zala Tomašič.