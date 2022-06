Skupnost občin nasprotuje nadaljnji centralizaciji državnih institucij

Skupnost občin se ne strinja s preselitvijo sedeža Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Maribor v Ljubljano. S tem je skupnost občin, kot so zapisali v sporočilu za javnost, obvestila premiera Roberta Goloba, ministra za regionalni razvoj Aleksandra Jevška in zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana.

V svojem dopisu je Skupnost občin pozvala, naj vlada »prepreči sprejemanje odločitev, ki še dodatno pripomorejo k že tako izjemno centralizirani državi«. Skupnost je presenečena nad izidom petkovega sklepa, ko so vsi štirje predstavniki vlade/ustanovitelja glasovali za premestitev.

Zunaj Ljubljane se ukinjajo delovna mesta

Že nekaj let opozarjajo na popolnoma neustrezno vodenje regionalnega razvoja v Sloveniji, saj je država na številnih področjih sprejemala odločitve, ki državo centralizirajo in na območjih zunaj Ljubljane ukinjajo delovna mesta ter s tem vplivajo na vedno manjšo moč in razvojni potencial teh okolij. »Temu zgledu države nato sledijo tudi drugi subjekti, kar povzroča ukinjanje delovnih mest, praznjenje različnih delov države in pritiska na številne druge podsisteme v državi – promet, energijo, nepremičnine …«

Glede na besedilo koalicijske pogodbe skupnost občin razume, da vlada posebno pozornost namenja regionalnemu razvoju. Prestavljanje sedežev institucij, v tem primeru iz Maribora, pa po mnenju Skupnosti občin Slovenije nikakor ni ukrep vodenja skladnega regionalnega razvoja in omogočanja okoljem zunaj Ljubljane, da se vzpostavijo in razvojno okrepijo.