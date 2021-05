Slabi obeti za davčno reformo ministra Širclja

V nadaljevanju preberite:

Predlogi davčnih odpustkov in socialne kapice brez reform režejo vejo, na kateri slonijo državne, občinske finance kot temej javnih storitev, sofinanciranja domačih in EU razvojnih virov ter družbene solidarnosti, med drugim opozarja finančni strokovnjak Milan M. Cvikl ob predlogu mini davčne reforme. V Levici so prepričani, da je škodljiva in da bodo od nje imeli največ bogati. V LMŠ zahtevajo širšo razpravo v državnem zboru. Zaskrbljen je tudi fiskalni svet. Če Desus zares ne bo podprl predlogov vlade, je mini davčna reforma pokopana.

“Predlogi davčnih odpustkov in socialne kapice brez reform režejo vejo, na kateri slonijo državne, občinske finance kot temej javnih storitev, sofinanciranja domačih in EU razvojnih virov ter družbene solidarnosti. Vlada Janeza Janše že v tretje razbija temelje kohezivne družbe, ko dela za nekaj najvišjih odstotkov. V povprečju bomo dobili segedinar - za ene bo meso, za veliko večino zelje,” Milan M. Cvikl (predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in

kohezijsko politiko) ter nekdanji državni sekretar, pristojen za proračun in minister.

Zaradi stihijskega spreminjanja davčne zakonodaje smo zahtevali, da se o tem v državnem zboru opravi splošna razprava.

LMŠ

Levica: Kaj vse bi lahko naredili s tem denarjem



Na račun davčnih odpustkov v višini okoli 900 milijonov evrov letno, bi po Levici, ta denar raje porabili za gradnjo 10.000 javnih stanovanj ali 15 infekcijskih klinik ali okoli 150 novih domov za ostarele.

Davčna reforma bi z novelo zakona o dohodnini že v letu 2022 zmanjšala davčne prihodke v skupne znesku okoli 247 milijinov evrov. V prihodnjih eltih pa bi prišlo še do doddatnega izpada prihodkov zaradi postopkega zviševanja splošne olajšave. Novela zakona o dohodnini bi torejs kupno prinesla 789 milijonov evrov izpada javnofinančnih sreste iz naslova dohodnine

Močno bi izpad čutile tudi občine, ki jih je dohodnina največji lastni vir finanriranja, občinski proračuni bi po letu 2025 na letni ravni izgubili 26 odstotkov vseh davčnih prihodkov.

Na obzorju nova blokada?

Vlada predlaga spremembe štirih davčnih zakonov, ki so po mnenju opozicije škodljivi za javne finance. Če ne bo podpore Desusa, mini davčne reforme ne bo. Poslanska skupina upokojenske stranke se bo v teh dneh odločila, ali predlog davčnih sprememb podpreti.Opozicija ima 43 glasov in ob neuradni napovedi, da bo mini davčna reforma le težko dobila podporo štirih poslancev upokojenske stranke, je njena usoda negotova. Levica je zaradi velikega tveganja ob izpadu proračunskih prihodkov, ki bi jih prinesle davčne spremembe, spremembe na področju dohodnine pa bi po prepričanju Levice koristile predvsem bogatim, zahtevala sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ.Njen predsednik(LMŠ) opozarja, da je vladaob tem, da je za letos zvišala odhodke državnega proračuna za 800 milijonov evrov, v državni zbor poslala še predlog davčne reforme, ki naj bi zgolj iz naslova dohodnine v naslednjem letu znižala prihodke za okoli 248 milijonov. Poleg tega za financiranje dolgotrajne oskrbe, ob že zagotovljenih virih, manjka še najmanj 300 milijonov za dodatno sofinanciranje. Tudi to razliko naj bi financiral proračun.»Predsednik fiskalnega svetaje opozoril, da vlada srednjeročno predvideva, da bo BDP v povprečju nominalno naraščal po stopnji pet odstotkov, kar je precej optimistična napoved. Če bi želeli dodatno kompenzirati izpad, pa bi morala biti ta rast še vsaj za od 1,5 do dve odstotni točki višja. Predlog uvedbe socialne kapice bi pokojninsko blagajno dodatno osiromašil za več kot 100 milijonov, zdravstveno pa za 70 milijonov evrov na leto. Če bo v predlagani obliki ustanovljen še demografski sklad, se bo v proračunu močno znižal tudi prihodek od dividend iz naslova upravljanja podjetij v državni lasti,« našteva Peček. Po njegovi oceni gre za niz nepremišljenih, stihijskih ukrepov, ki so nastavljeni v predvolilno leto.»Predlogi so iracionalni, neresni in za javne finance nevzdržni,« pa ocenjujeiz SD.Glede na to, da namerava vlada z omenjenimi predlogi še dodatno poglobiti že tako veliko proračunsko luknjo, posega pa tudi v pokojninsko ter zdravstveno blagajno in proračune občin, medtem ko na prihodkovni strani ne stori ničesar, se zastavlja vprašanje, čemu se bo torej treba odpovedati v prihodnosti.V proračun naj bi se letos nateklo 10,7 milijarde evrov (do zdaj se je 3,9 milijarde), poraba pa naj bi dosegla 13,5 milijarde (do zdaj je presegla 5,6 milijarde). Ob nastopu je Janševa vlada takoj blokirala porabo ministrstev in začela zbirati sredstva za boj z epidemijo. Se glede na aktualna gibanja obeta nova blokada, o čemer se že špekulira v političnih kuloarjih? Na finančnem ministrstvu trdijo, da v tem trenutku ne pripravljajo nobenih tovrstnih ukrepov, ki jih dopušča zakon o javnih financah.