Slepi in slabovidni v državni zbor prinašajo 13.683 podpisov

Več kot 10.000 jih je na robu preživetja

Slepi in slabovidni so do zadnjega septembra skupaj s podporniki zbrali 13.683 podpisov v podporo peticiji proti krčenju pravic slepih in slabovidnih na podlagi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi ter za odpravo diskriminacije po zakonu o osebni asistenci. Danes jih bodo njihovi predstavniki predali državnemu zboru.Prenos lahko spremljate tudi na naši spletni strani.Slepi in slabovidni ne polnimo slovenskih trgov in ulic ter protestiramo, so zapisali, kljub temu pa število zbranih podpisov predstavlja jasno in nedvoumno sporočilo odločevalcem v državnem zboru: »Skoraj 14.000 ljudi, ki so slepi, slabovidni ali so z njimi povezani, nasprotuje ukinitvi dodatka za pomoč in postrežbo slepim in slabovidnim na podlagi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Vsi podpisniki jasno zahtevajo drugačno rešitev preprečevanja dvojnega financiranja iste vsebine, vendar pa s črtanjem pravice do dodatka za pomoč in postrežbo.«Slepi in slabovidni ne nasprotujejo sistemski ureditvi področja dolgotrajne oskrbe, dodajajo, vendar ne na rovaš neodtujljive zavarovalniške pravice po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je dolgoročen solidarnostni medgeneracijski sporazum.Pričakujejo, da bodo tudi vladni predstavniki končno slišali in razumeli, kaj sporočajo s pomočjo zbranih podpisov peticije, saj na sestankih, »ko smo jim razlagali naše argumente, tega očitno niso znali«.V Sloveniji je več kot 10.000 kategoriziranih slepih in slabovidnih, ki so zaradi izgube vida na tnalu socialnega in ekonomskega preživetja. Izguba vida predstavlja eno najhujših in žal tudi specifičnih oblik invalidnosti. Marsikatero vsakdanje osnovno življenjsko opravilo so sposobni izvesti sami, poudarjajo, a še vedno jim je onemogočen dostop do več kot 80 odstotkov informacij v današnjem okulocentrističnem svetu. Zato, dodajajo, nujno potrebujejo sredstva za pomoč in postrežbo, ki jih med drugim namenjajo tudi pogostejšemu čiščenju oblačil, pogostejšemu nakupu čevljev, plačilu manikure ali pedikure, saj se ne morejo urediti sami, plačati je treba dodatne pripomočke za čim bolj samostojno življenje, pa pomoč tretje osebe, da jih pospremi na pošto, banko, v trgovino ...Dodatek za pomoč in postrežbo imamo in ga potrebujemo, v imenu slepih in slabovidnih javnosti sporočajo predsednik Zveze društev, član Upravnega odbora, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, tajnikin bivši predsednik»Vsaka obljuba o denarnih prejemkih je kot golob na strehi – torej obljuba politike,« pravijo, ki pa je prevečkrat le priročen izgovor in odvisna od različnih dejavnikov.V nebo vpijoča pa je po njihovem diskriminacija pri višini prispevka uporabnika v primeru komunikacijskega dodatka po zakonu o osebni asistenci, če jo primerjajo z drugimi upravičenci do osebne asistence. Če pristojni 26. člena zakona o osebni asistenci ne preoblikujejo, zveza napoveduje ustavni spor. Prepričani so, da »je pravica na strani slepih in slabovidnih, ki potrebujejo komunikacijski dodatek, vendar si ga ne upajo uveljavljati, saj morajo v nasprotju z drugimi invalidnimi za eno uro okrnjenih storitev osebne asistence pod nazivom komunikacijski dodatek prispevati pet evrov«. Drugi za večji obseg storitev osebne asistence prispevajo 0,21 evra.Če država slepe in slabovidne kljub zbranim 13.683 podpisom podpore znova prezre, bo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije aktivnosti nadaljevala. Njihov cilj je, da se dodatek za pomoč in postrežbo ne ukine ter da se »končno uveljavi pravičnost pri višini prispevka uporabnika na uro osebne asistence«.