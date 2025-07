Slovenci za hujšanje dali že več kot 33 milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Zdravila, prvotno razvita za zdrav­ljenje sladkorne bolezni tipa 2, ki so v zadnjih letih zaslovela zaradi izjemnega učinka pri izgubi telesne teže, so eden od največjih farmacevtskih fenomenov desetletja. Poraba teh zdravil tudi pri nas eksponentno narašča. Leta 2021 smo na zeleni recept dobili okoli 16.000 enot ozempica, lani pa že 64.000.

V Sloveniji smo v zadnjih letih uporabili za 33,2 milijona evrov zdravil iz skupine GLP-1, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Večji del bremena nosi javna zdravstvena blagajna. Za zdravila, izdana na zeleni recept, ki so v teoriji namenjena izključno zdravljenju sladkorne bolezni, smo od leta 2018 do 2024 za okoli 430.000 odmerkov namenili več kot 31 milijonov evrov. Vzporedno s tem je zrasel tudi samoplačniški trg, na katerem so posamezniki za 31.000 odmerkov na beli recept odšteli dodatnih 2,5 milijona evrov.