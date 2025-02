Slovenec Brozina na enega najvišjih položajev v svetu EU

Svet EU je danes za novega generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo, ribištvo, socialne zadeve in zdravje imenoval slovenskega diplomata Davida Brozino. Položaj bo nastopil 1. aprila, so sporočili v Bruslju.

Dosedanji namestnik stalnega predstavnika Slovenije pri EU bo na položaju generalnega direktorja nasledil Cesareja Onestinija, ki je prevzel vlogo generalnega direktorja za organizacijski razvoj in storitve v generalnem sekretariatu sveta EU, so sporočili v Bruslju.

Brozina je v svoji karieri opravljal več diplomatskih funkcij in si pridobil bogate izkušnje na področju evropskih zadev. Med letoma 2002 in 2005 je bil svetovalec na stalnem predstavništvu Slovenije pri EU.

V obdobju od 2011 do 2015 je bil namestnik vodje misije na slovenskem veleposlaništvu v Bosni in Hercegovini, nato pa med letoma 2015 in 2019 generalni direktor za zadeve EU na ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je skrbel za koordinacijo EU, institucionalne zadeve in dvostranske odnose z državami članicami EU.

Preden je prevzel sedanjo vlogo namestnika stalnega predstavnika, je bil v obdobju od 2020 do 2022 vodja uprave na stalnem predstavništvu Slovenije pri EU, so navedli v Bruslju.

Edini Slovenec, ki je bil doslej na položaju generalnega direktorja na Svetu EU, je bil nekdanji slovenski minister in nekdanji ombudsman Ivan Bizjak, ki je med letoma 2005 in 2011 vodil generalni direktorat za pravosodje in notranje zadeve.