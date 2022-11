Slovenija in Hrvaška uspešno zaščitili poreklo mesa boškarina

Slovenija in Hrvaška sta po že doseženi zaščiti istrskega oljčnega olja in pršuta uspeli v okviru registra zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb v Evropski uniji zaščititi še meso istrskega goveda boškarina.

Zahtevek Hrvaške in Slovenije za registracijo imena »meso istrskega goveda – boškarina« je že objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Kot navajajo, komisija ob tem ni prejela nobenega ugovora. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Sloveniji ponovno prisotno govedo

Kot smo pisali v preteklosti, je bilo potrebno avtohtono istrsko sivo govedo, ki je iz slovenskega dela istre izginilo, na slovenski strani meje ponovno naseliti. Svojo čredo so ustrezno zaščitili Hrvati in med procesom približevanja Uniji so jo v znamenje medsosedskih odnosov ponudili tudi Slovencem, da jo spet naselimo na naših pašnikih.

Čredica prvih desetih krav je avgusta leta 2012 res prečkala schengensko mejo, opremljena z vsemi papirji, in zavzela nekaj pašnikov na naši strani. Reintrodukcija je potekala v okviru čezmejne pobude za zaščito in revitalizacijo avtohtonih pasem in s pomočjo Evropske unije.

Kot navajajo na slovenskem ministrstvu za kmetijstvo, sta v postopku zaščite pri Evropski komisiji še dve skupni vlogi Slovenije in Hrvaške: za istrski ovčji sir in istrski med.

Glede imena pasme boškarin sicer domnevajo, da je istrsko govedo ime dobilo zaradi tradicionalnega načina reje in krmljenja, ko so številni lastniki poleti zaradi pomanjkanja paše živali peljali v gozd, kjer so jedle večinoma liste dreves. Boška je namreč istrski izraz za gozd (v italijanščini je gozd bosco), visoko rastlinje. Danes primarna krma živali temelji na voluminozni krmi (paša, slama), ki se proizvaja na geografskem območju.