Slovenija na indeksu zaznave korupcije najslabše po letu 2013

»Potiskanje preprečevanja korupcije na obrobje političnega parketa je privedlo do stanja, ki ga odraža rezultat,« slovenske razmere komentirajo pri Transparency International (TI). Slednji so indeks zaznave korupcije v javnem sektorju (CPI) vzpostavili leta 1995, pred desetimi leti pa vključili še metodologijo, ki omogoča medletno primerjavo ocen. Slovenija je lani dosegla najslabšo oceno od leta 2013 in s tem padla za šest mest.

Najbolje so se odrezale Norveška, Finska in Nova Zelandija, ki so, od možnih sto, dosegle 88 točk. V prvi deseterici je kar osem evropskih držav, na dnu lestvice pa je Južni Sudan z enajstimi točkami ter Sirija in Somalija s trinajstimi točkami.

Pri državah, ki se na indeksu uvrščajo najvišje, lahko opazimo stabilno vladavino prava, močne neodvisne nadzorne institucije in široko družbeno soglasje glede neprimernosti zlorabe javnih funkcij in sredstev v zasebne namene. Medtem so se najnižje uvrstile šibke in nestabilne države, kjer potekajo, oziroma so do nedavnega potekali, oboroženi konflikti.

Slovenija pod povprečjem EU

Eno mesto za Slovenijo se je uvrstila sosednja Italija, medtem ko južni sosedje zasedajo 63. mesto. Na 73. mestu je Madžarska, najvišje od naših sosednih držav se je uvrstila Avstrija, in sicer na 13. mesto. Povprečna ocena indeksa znaša 43, kar dve tretjini vseh držav na indeksu pa je ocenjih z manj kot 50 točkami.

Indeks zaznave korupcije za leto 2021. INFOGRAFIKA: Transparency International

Slovenija je tokrat v skupini držav, ki so dosegle najslabšo oceno zaznave korupcije v javnem sektorju, odkar meritve omogočajo medletno primerjavo. Po dveh letih brez večjih sprememb je Slovenija lani izgubila tri točke in s skupno 57 točkami dosegla 41. mesto; šest mest nižje od leta 2020. S tem smo se dodatno oddaljili od povprečja EU, ki znaša 64 točk, medtem ko povprečna ocena indeksa med državami članicami OECD znaša 67 točk. Za pojasnilo, indeks se giblje med nič in sto točkami, s tem, da nič točk pomeni visoko koruptivnost države, sto pa korupcijsko čisto državo.

»Po večletni stagnaciji je ob ponavljajočih aferah, pritiskih na medije, civilno družbo in neodvisne institucije žal pričakovano prišlo do padca, ki vzbuja skrb,« pravi predsednik TI Slovenija. FOTO: Jure Eržen/Delo

Afere ter pritisk na medije, civilno družbo in neodvisne institucije

Na TI pojasnjujejo, da indeks ocenjuje in razvršča države glede na zaznavo korupcije v javnem sektorju. »Narejen je na podlagi združitve podatkov in analiz svetovno priznanih ustanov, ki skozi oči gospodarstvenikov, analitikov in strokovnjakov ugotavljajo zaznavo korupcije v javnem sektorju. Indeks je najširše uporabljen indikator korupcije na svoje,« še dodajajo.

Slovenija se je najvišje uvrstila leta 2016, in sicer na 31. mesto, medtem ko smo največji skok zabeležili leta 2015, ko smo pridobili šest mest. Oblikovalci indeksa glede Slovenije izpostavljajo večletno pomanjkanje temeljitejših reform, prav tako v zadnjih letih opažajo slabe prakse: »Po večletni stagnaciji je ob ponavljajočih aferah, pritiskih na medije, civilno družbo in neodvisne institucije žal pričakovano prišlo do padca, ki vzbuja skrb. V supervolilnem letu potrebujemo jasne zaveze političnih akterjev, da bodo padec nemudoma zaustavili in obrnili trend,« je dejal začasni predsednik TI Slovenija dr. Samo Bardutzky.

Pri državah, ki se na indeksu uvrščajo najvišje, lahko opazimo stabilno vladavino prava, močne neodvisne nadzorne institucije in široko družbeno soglasje glede neprimernosti zlorabe javnih funkcij in sredstev v zasebne namene. FOTO: Jure Eržen/Delo

Svet brez napredka na področju preprečevanja korupcije

Po dveh letih pandemije lahko iz poročila razberemo, da raven korupcije po svetu stagnira. Kar 131 držav, od skupno 180, kolikor so jih ocenili pri TI, v zadnjem desetletju ni naredila pomembnejšega napredka na področju preprečevanja korupcije. Hkrati je 27 držav lani doseglo svoje najnižje ocene indeksa do zdaj. Ob Sloveniji so med temi državami še Avstralija, Belgija, Bocvana, Kanada, Komori, Ciper, Dominika, Esvatini, Honduras, Izrael, Libanon, Lesoto, Mongolija, Nizozemska, Nikaragva, Niger, Nigerija, Filipini, Poljska, Srbija, Južni Sudan, Švica, Tajska, Turčija in Venezuela.

TI je v poročilu še piše, da je za učinkovit boj proti korupciji ključno spoštovanje temeljnih človekovih pravic, ki se po njihovih navedbah krčijo, prav tako je pogosto mogoče opaziti nazadovanje demokratičnih standardov. Za Slovenijo pravijo, da bo eden prvih preizkusov zakonska zaščita žvižgačev. Predlog takšnega zakona je bil javno že predstavljen decembra, vendar pri TI opozarjajo na pomanjkljivosti zakona.