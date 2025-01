Slovenija naj tudi v energetiki izkoristi svoje prednosti

V nadaljevanju preberite:

Imamo dovolj tehnologij in znanja za 95-odstotno razogljičenje energetike do 2040, je na prvem posvetu o najboljših energetskih rešitvah dejal predsednik vlade Robert Golob. Opozoril je, da ima Slovenija rezultate, saj je tretja po razogljičenju v Evropski uniji, in tudi mednarodni ugled, sicer ne bi mogla prevzeti vodenja Mednarodne agencije za obnovljive vire (Irena). Prva slovenska prednost je sicer izredno razvito prenosno omrežje, verjetno najbolj v vsej Evropi, kar pa ni razlog, da bi se naslonili na uvoz elektrike.

»Kar naredimo danes, je bistveno več vredno kot tisto, kar bomo naredili čez 20 let. Načrtujmo prihodnost na podlagi naših konkurenčnih prednosti. Ena od njih je osveščenost prebivalcev, ko so dobili možnost, so vlažili v obnovljive vire energije,« je dejal Golob in dodal, da imamo na izbiro več tehnologij za opustitev fosilnih goriv, zato nismo v tako velikih težavah kot nekatere druge države. Vsi sodelujoči na razpravi so se strinjali z obratovanjem sedanje jedrske elektrarne (NEK) čim dlje, seveda če bo to varno. Za zdaj ima NEK dovoljenje za obratovanje do 2043, začeli pa so že projekt podaljšanja obratovanja do 2063. Energetiki in tudi Golob se strinjajo, da bi ustavitev NEK precej vplivala na načrte razogljičenja.