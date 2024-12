V cenah elektrike je še vpliv nakupov v kriznih letih

V nadaljevanju preberite:

Cene elektrike in plina se bodo tudi prihodnje leto še naprej umirjale, njihova višina pa je odvisna od nakupov dobaviteljev v preteklih letih. To pričakujejo tako na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (Mope) kot v energetskih družbah. S koncem zimske sezone se bodo znižale tudi omrežnine, po drugi strani pa daljša zima, drugi hujši vremenski pojavi, izpadi elektrarn in omrežij spet lahko povzročijo nenadne dvige cen.

»Dobavitelji imajo za gospodinjske odjemalce nakupne strategije, energijo za leto 2025 pa so postopno nakupovali v letih 2022, 2023 in 2024, nekaj bodo kupovali tudi sproti. Ker je v tem času cena na veleprodajnem trgu padala, je njihova povprečna nakupna cena sicer verjetno višja od veleprodajne cene, a je to odvisno predvsem od tega, kolikšen del energije za leto 2025 so kupili v obdobju, ko je bila veleprodajna cena še višja,« odgovarjajo na ministrstvu na vprašanje, kakšne cene elektrike pričakujejo v prihodnjem letu.