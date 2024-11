Slovenija nakupuje izraelske rakete pri podjetju z enajstimi zaposlenimi

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za obrambo trdi, da izraelske sisteme spike in pripadajoče strelivo nabavlja pri edinem evropskem izvajalcu Eurospike, pri tem pa nima pogodbenega odnosa z izraelskim proizvajalcem, izraelskim državnim orožarjem, podjetjem Rafael.

K temu dodajajo, da je bil proizvajalec in dobavitelj, podjetje Eurospike, ki je v večinski lasti dveh velikih nemških podjetij Rheinmetall in Diehl Group, izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu. Na ministrstvu pa zamolčijo – kar je iz javnih evidenc razvidno –, da je tretji lastnik podjetja Eurospike izraelsko državno podjetje Rafael Advanced Defence Systems, ki je orožje spike razvilo in ga v neevropskih državah tudi samo proizvaja in trži.