Slovenija: nekje med Bolgarijo in Luksemburgom

Razočarani Hrvati



Luksemburg, država presežkov

Kupna moč in minimalne plače v Evropi. INFOGRAFIKA: Gm



Bolgarija na dnu Evrope

Minimalne plače v Bolgariji, najrevnejši državi v Evropi in državi z najnižjo kupno močjo, so 6,6-krat nižje od najvišje - luksemburške, ki znaša 2202 evra. Na sliki mesto Luksemburg. FOTO: Wikipedia

Bolgarija, Hrvaška in Madžarska so po porabi na prebivalca po podatkih Eurostata tri najbolj revne države EU. Daleč najbogatejši je Luksemburg z najvišjimi kupno močjo, minimalno plačo, a tudi - cenami. Slovenija je v zlati sredini, najcenejše pivo v Evropi pa se pije v - Bosni in Hercegovini.Evropski statistiki, ki so merili, koliko blaga in storitev lahko državljani Evrope kupijo oziroma prejmejo za enak denar, ugotavljajo, da so med državami še vedno velike razlike. V primerjavo so vključili tri države Efte (Islandija, Norveška in Švica), Združeno kraljestvo, pet držav držav kandidatk za vstop v EU (Albanija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija) in Bosno in Hercegovino kot potencialno državo kandidatko.Primerjava porabe na prebivalca je nekatere Evropejce tudi neprijetno presenetila – denimo Hrvaško. Odzivi naših južnih sosedov na statistiko, po kateri so druga najrevnejša država v Evropi, njihov standard je za 56 odstotkov slabši od nemškega, po porabi na prebivalca pa so slabši od njih le še Bolgari, niso bili najboljši. Eno največjih razočaranj jim je prinesla primerjava kupne moči z Romunijo, ki je še pet let nazaj enako kot Hrvaška dosegala 58 odstotkov povprečja EU, zdaj pa Hrvati dosegajo 67, Romuni pa celo 79 odstotkov povprečja. Mimogrede: Slovenija ga dosega le odstotno točko več kot Romunija – 80 odstotkov.Sicer pa je po Eurostatovih podatkih le devet držav članic glede na materialno blaginjo gospodinjstev nad povprečjem EU – Luksemburg za dobrih 30 odstotkov, Nemci za slabo četrtino, Danci pa za dobro petino. Slovenija je v družbi Španije, Češke, Portugalske, Malte in Poljske, ki za evropskim povprečjem zaostajajo za največ 20 odstotkov.Več kot Slovenci si lahko privoščijo prebivalci Nizozemske, Avstrije, Finske, Belgije, Švedske in Francije, ki beležijo ravni porabe med pet in 20 odstotkov nad povprečjem EU, manj od nas pa državljani Romunije, Estonije in Grčije, ki dosegajo ravni med 21 in 25 odstotkov pod povprečjem EU. Najrevnejši, Bolgari, so v 2020 dosegli porabo na prebivalca za 39 odstotkov pod povprečjem EU in imeli tudi najnižjo minimalno plačo v EU. Instrument minimalne plače pozna 21 od 27 držav EU – Danska, Italija, Ciper, Avstrija, Finska in Švedska ne -, in tudi v tej kategoriji prednjači Luksemburg. Minimalne plače v tej državi so 6,6-krat višje od najnižje – bolgarske. Hrvaška ima s 563 evri peto najnižjo minimalno plačo, Slovenija pa s 1024 evri povprečno.Medtem ko individualna poraba odraža blaginjo gospodinjstev, je BDP predvsem kazalnik ravni gospodarske moči. In tudi razpršenost BDP na prebivalca med državami članicami EU je po oceni Eurostata »precej velika«. Deset držav članic je leta 2020 zabeležilo raven BDP na prebivalca nad povprečjem EU. Luksemburg ima daleč najvišji BDP na prebivalca med vsemi 37 primerjanimi državami, saj je več kot dvainpolkrat višji od povprečja EU. V najrevnejši Bolgariji znaša BDP na prebivalca 55 odstotkov povprečja EU.Eurostat pojasnjuje, da k BDP Luksemburga prispevajo čezmejni delavci, medtem ko so njihovi izdatki za potrošnjo prikazani v nacionalnih računih držav, v katerih imajo stalno prebivališče. Irska, ki ima drugo najvišjo raven BDP na prebivalca v EU, ima denimo porabo na prebivalca 6 odstotkov nižjo od povprečja EU.Tudi glede cen Luksemburg odstopa od povprečja: raven cen je v tej državi 53 odstotkov nad povprečjem, rekorderka pa je Švica z 80-odstotno. Slovenija je v skupini držav, kjer je raven cen manj kot petino pod povprečjem EU, na Hrvaškem je ta celo 40 odstotkov pod povprečjem EU, za več kot 50 odstotkov nižje od tega povprečja pa so v Romuniji, Severni Makedoniji in Turčiji. V Bosni in Hercegovini se raven cen giba med 40 in 50 odstotkov pod povprečjem EU, se pa pri njih pije peto najcenejše pivo med 58 državami sveta in najcenejše v Evropi. Po podatkih portala Visualcapitalist je treba zanj odšteti 1,65 evra. Med primerjanimi državami imajo najcenejše pivo v Južni Afriki – stane 1,40 evra, najdražje pa v Katarju – 9,47 evra. Podatkov za Luksemburg in Bolgarijo žal ni.