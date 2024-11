Slovenija se spominja Rudolfa Maistra

Rudolf Maister je z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda, je ob današnjem prazniku zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar. Ob tem je poudarila njegovo preudarnost in pogum v času oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij.

»Slutil je, da se slovenskemu narodu na prepihu oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij lahko zgodi krivica. Zato je v svojem srcu začutil, da mora ukrepati – za bližnje, za soborce, za Slovenke in Slovence ter predvsem za prihodnje rodove,« je v poslanici ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, uvodoma izpostavila Pirc Musar.

Dodala je, da Maister še danes velja za izjemnega in navdihujočega človeka, saj je z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda. Z njegovo pomočjo sta Maribor in celotna Spodnja Štajerska z razorožitvijo nemške zelene garde postala del Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter, desetletja kasneje, del samostojne Republike Slovenije.

»Tako se je general Maister skupaj s požrtvovalnimi in pogumnimi dejanji svojih soborcev s peresom in mečem vpisal v temelje slovenstva,« je sklenila.

Maistrova sporočila še vedno živa

Hkrati je izpostavila, da so Maistrova sporočila še vedno živa. »Opominjajo nas, da si moramo neprestano prizadevati za medsebojno zaupanje, spoštovanje in dialog. Spoštljiva, premišljena in iskrena beseda ima lahko neverjetno moč, saj najde pot do srca in razuma. Zato vam ob državnem prazniku želim, da bi doma in širom sveta ostali zavezani pogumu ter modrosti; da bi znali izreči in slišati neposredne, odkrite in človekoljubne pozive k humanemu, solidarnemu in mirnemu svetu,« je sklenila.

Vlada je Maistrovo leto razglasila, saj med drugim obeležujemo 150. obletnico rojstva in 90. obletnico smrti slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo. Hkrati je bil Maister pred točno sto leti v svojem rojstnem mestu imenovan za častnega meščana Kamnika.

FOTO: Črt Piksi/Delo

»Slavimo preteklost, da bi razumeli sedanjost in se pripravili na prihodnost. Razumeti moramo, zakaj smo danes del Evropske unije, naše skupnosti narodov, ki smo se v Maistrovem času in še večkrat pozneje vojskovali med seboj,« je včeraj, v slavnostnem govoru na osrednji proslavi na predvečer dne Rudolfa Maistra, dejal evropski poslanec in nekdanji minister za obrambo Marjan Šarec.