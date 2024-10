Zelenski v Dubrovniku tržil svoj načrt za zmago

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je udeležil vrha Ukrajina – jugovzhodna Evropa v Dubrovniku, na katerem je bil kot glavna tema srečanja napovedan ukrajinski načrt za mir. Toda tudi to priložnost so voditelji balkanskih držav izrabili za pogrevanje lokalnih razprtij, kazanje mišic in doseganje interesov svojih držav.

Na dvostranskem srečanju s hrvaškim premierom Andrejem Plenkovićem je ukrajinski predsednik Zelenski še pred zasedanjem podpisal sporazum o dolgoročnem sodelovanju in podpori med dvema državama na področjih humanitarne pomoči, razminiranja in pregona vojnih zločinov. Plenković je na družbenem omrežju x napovedal, da bo Hrvaška napadeni državi še naprej pomagala tudi na političnem, vojaškem in gospodarskem področju ter močno podpirala evropsko pot Ukrajine.