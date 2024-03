Blinken prepričan v sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v Gazi

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v intervjuju s savdsko televizijo med obiskom v Džedi v sredo izrazil prepričanje, da je možen dogovor glede prekinitve ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Ob tem je še dodal, da so ZDA Varnostnem svetu že predložile resolucijo, ki med drugim poziva k takojšnji prekinitvi ognja.

Ameriški zunanji minister je dejal, da so dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi vse bližje. Razlike med pogajalskimi partnerji se zmanjšujejo. »Menim, da je sporazum zelo mogoč,« je dejal Blinken.

Že tedne posredujejo ZDA, Katar in Egipt med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom. Cilj je dogovor o prekinitvi ognja in izmenjavi talcev. Blinken je pri tem dal jasno vedeti, da je sedaj na potezi Hamas, ki mora odločiti o predlogu, ki je na mizi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glede ameriškega osnutka resolucije, ki domnevno že tedne kroži po Varnostnem svetu ZN, je Blinken dejal, da so jo predložili svetu. »Dejansko smo predložili resolucijo, ki je zdaj v Varnostnem svetu in poziva k takojšnji prekinitvi ognja, ki je povezana z izpustitvijo talcev, in zelo upamo, da jo bodo države podprle,« je povedal v intervjuju.

Blinken se je včeraj med drugim sestal tudi s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. FOTO: Evelyn Hockstein/Afp

ZDA so sicer v preteklosti večkrat izkoristile možnost veta v Varnostnem svetu in blokirale pretekle pozive k takojšnjem premirju v enklavi.

Blinken se je v sredo v okviru svoje šeste turneje po Bližnjem vzhodu od začetka vojne 7. oktobra srečal s savdskim zunanjim ministrom, princem Fajsalom Bin Farhanom in prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Na srečanju je poudaril pomen nadaljnjega tesnega sodelovanja z regionalnimi in mednarodnimi partnerji pri reševanju konflikta v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turnejo bo ameriški državni sekretar danes nadaljeval v Egiptu, predvidoma pa bo v petek obiskal tudi Izrael.