Od 1226 prometnih nesreč so jih 110 povzročili vinjeni vozniki

Bliža se martinovo. Praznik, kjer je prisotna velika obilica hrane, z njo pa tudi alkohol. Agencija za varnost prometa opozarja na zmotne mite, ki bi pomagali pri ublažitvi učinka alkohola. Čeprav hrana lahko upočasni absorpcijo alkohola, ga ta dokončno ne izniči. En deciliter vina se prebavlja približno eno uro, pri večji količini popitega alkohola pa se čas še podaljša.

Policisti vsako leto opozarjajo na nevarnosti vinjene vožnje. Na območju Policijske uprave Novo mesto so letos obravnavali 1226 prometnih nesreč (1094 v enakem obdobju 2023). Trije udeleženci so zaradi posledic nesreč umrli (štiri v istem obdobju 2023), 72 se jih je hudo poškodovalo (54 lani) in 471 lažje poškodovalo (442 lani).

Že prvi kozarec alkohola vpliva na naše zaznavanje, zmanjša sposobnost presoje in podaljša reakcijski čas, kar pomeni večje tveganje v prometu. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

V 110 prometnih nesrečah so policisti ugotovili, da so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola (89 v istem obdobju 2023). Povprečna stopnja alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je 1,39 grama alkohola na kilogram krvi. Nad 1,11 grama na kilogram ga je imelo 73 ljudi, od tega 14 povzročiteljev več kot dva grama na kilogram.

Med kontrolo prometa so policisti odredili več kot 43.000 preizkusov alkoholiziranosti. Od tega je 1007 voznikov vozilo pod vplivom alkohola, 30 pa jih je opravljanje preizkusa zavrnilo. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc so policisti opravili 119 pregledov, od tega je bilo 51 pozitivnih, šest pa je pregled odklonilo.

Varno brez alkohola

Vse do 11. novembra bo na območju celotne države potekala akcija Slovenija piha 0,0. Njen namen je zmanjšati število opitih voznikov na cestah in manj popitega alkohola. V Mariboru se je danes začelo štiridnevno martinovanje. Vrhunec dogodka bo potekal na Trgu Leona Štuklja.