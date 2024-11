57-letni kolesar napihal več kot tri promile

Poteka drugi dan policijske akcije Slovenija piha 0,0, s katero policisti opozarjajo na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Akcija z geslom Izberi sebe, ne alkohola bo trajala do vključno Martinovega konca tedna. Policisti poostreno nadzirajo psihofizično stanje voznikov in preverjajo vsebnost alkohola v izdihanem zraku.

Policisti po vsej Sloveniji redno ustavljajo vinjene voznike, ki se ne zavedajo nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola.

V desetih mesecih letošnjega leta so na novogoriški policijski upravi obravnavali 723 prometnih nesreč, lani pa v istem časovnem obdobju 788. Od tega je bilo 62 povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola. S PU Nova Gorica poročajo, da je bila povprečna stopnja alkoholiziranosti 1,48 grama na kilogram alkohola v krvi, kar je 0,17 grama na kilogram več kot v lanskem letu.

Izmed 723 prometnih nesreč so tri s smrtnim izidom povzročili vinjeni vozniki.

Policisti PU Nova Gorica so v nadzoru cestnega prometa v desetih mesecih 2024 odredili 10.058 preizkusov alkoholiziranosti. V 331 primerih so ugotovili, da je bila stopnja alkoholiziranosti večja od dovoljene. Policisti so v tem času odredili tudi 63 strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, od teh je bilo 39 pozitivnih, vozniki pa so v štirih primerih strokovni pregled odklonili.

V 13 primerih letošnjega leta je bila stopnja alkoholiziranosti tako visoka, da so policisti voznika pridržali do streznitve.

Letos je bilo v desetih mesecih kar 62 povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola. FOTO: Leon Vidic/Delo

Včeraj so kranjski policisti obravnavali 57-letnega kolesarja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel. Policisti so mu izmerili 1,56 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je več kot tri promile. Izdali so mu plačilni nalog v znesku 1240 evrov, zanj vodijo tudi prekrškovni postopek.

Policisti PP Novo mesto pa so med kontrolo prometa na območju Trebnjega okrog 19. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 59-letni kršitelj, ki sprva ni upošteval znakov za ustavitev, ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,05 miligrama alkohola. Policisti so kršitelju zasegli vozilo in mu preprečili nadaljnjo vožnjo, prav tako so o številnih kršitvah vinjene osebe sodišče seznanili z obdolžilnim predlogom.

Vožnja pod vplivom prepovedanih drog

Policisti novogoriške policijske uprave so v zadnjih desetih mesecih odredili tudi 98 strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, v primerjavi s kar 149, ki so jih odredili v istem obdobju leta 2023. Lani je bilo pozitivnih 19 oseb, v letu 2024 pa je bilo pozitivnih devet. V 65 primerih so vozniki odklonili odrejeni strokovni pregled.

Tako kot prejšnja leta si tudi letos soorganizatorji preventivnih aktivnosti in akcije Slovenija piha 0,0 prizadevajo, da alkohola ne bi povzročal tragičnih posledic v cestnem prometu, še posebej s smrtnim izidom oz. najhujšimi posledicami.