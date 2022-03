Slovenija v Kijev pošilja začasnega odpravnika poslov

Akcijo vrnitve slovenskih diplomatov v Ukrajino, natančneje v glavno mesto Kijev, je prejšnji teden začel predsednik vlade Janez Janša, ko se je vrnil z obiska pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem. Konec tedna je Janša tvitnil, da bo Slovenija ta teden v Kijev poslala svojega diplomatskega predstavnika z ekipo. Spomnimo, po izbruhu vojne v Ukrajini je Slovenija umaknila vse diplomatske predstavnike iz Ukrajine v Ljubljano. Številne evropske in druge države so na primer svoje diplomate in diplomatska predstavništva iz Kijeva umaknile v bolj varen Lvov na zahodu države. Slovenski veleposlanik v Kijevu Tomaž Mencin se je s slovenskim osebjem iz Kijeva umaknil neposredno v Ljubljano, prostori veleposlaništva pa so trenutno prazni.

Zunanji minister Anže Logar je danes pred zasedanjem sveta EU za zunanje zadeve napovedal, da bo Slovenija v Kijev poslala začasnega odpravnika poslov. Gre za nižji nivo predstavljanja Slovenije v Ukrajini, aktualni veleposlanik Mencin s svojo ekipo ostaja v Ljubljani. Kdo je diplomat, ki so ga prepričali, da se kot začasni odpravnik poslov poda v oblegani Kijev, za zdaj še ni znano. Tudi to, kdo od slovenskih diplomatov ga bo spremljal, še ni znano. Janša pa je zapisal, da so vsi prostovoljci.

»Ukrajini moramo pokazati jasno evropsko perspektivo. EU bi morala v Kijev poslati svojega posebnega odposlanika,« je še povedal Logar. V ukrajinski prestolnici Kijev sta po Janševih besedah trenutno le veleposlanika Poljske in Vatikana. »Diplomacijo imamo zato, da rešuje situacijo, da da možnost pogajanjem v času, ko potekajo spopadi, nimamo je za bankete,« je predsednik vlade povedal po svoji vrnitvi iz Kijeva.