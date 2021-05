Slovenske možnosti za proizvodnjo cepiv

V nadaljevanju preberite:

Voditelji EU so 8. maja v okviru neformalnega vrha v Portu razpravljali tudi o morebitnem umiku patentne zaščite pri cepivih proti novemu koronavirusu, s čimer bi se lahko njihova proizvodnja razširila. Slovenski premier Janez Janša je tedaj dejal, da Slovenija že sodeluje pri proizvodnji cepiva. »Eno od slovenskih podjetij namreč sodeluje pri čiščenju cepiva. Eden od velikih slovenskih farmacevtov pa tudi vzpostavlja kapacitete znotraj verige, ki ji pripada. Proizvodnja naj bi stekla že konec leta,« je pojasnil. Je imel v mislih Lek, glede na to, da so v Krki že marca povedali, da se s cepivi ne ukvarjajo?