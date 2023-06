Smučišče ni več generator turizma v Cerknem

Potem ko je Postojnska jama nedavno pripojila Hotel Cerkno, napoveduje tudi preoblikovanje smučišča Cerkno v celoletno središče za aktivni oddih, saj zimske sezone postajajo vse krajše. V ta namen bodo v Cerknem 24. junija odprli novi adrenalinski park za družine, gostom pa bodo na voljo tudi električna kolesa.

»Žičničarstvo v Sloveniji je čista izguba. Dejstvo je, da smučišče ni več generator turizma na Cerkljanskem. Zaman je križem rok pogledovati proti smučišču in čakati, kdaj bomo priklopili topove in zasneževali. Zime so vedno krajše in ob klimatskih spremembah je povsem legitimno vprašanje: kako se bomo razvijali v naslednjih petnajstih letih? Ali res želimo vztrajati pri aktivnosti, ki ni perspektivna in ki ni trajnostna,« pravi predsednik upravnega odbora Postojnska jama Marjan Batagelj. Ponazarja, da zasneževanje smučišča stane 200.000 evrov, sneg pa lahko nato skopni v tednu dni.

Na novinarski konferenci, ki so se je udeležili tudi novi direktor poslovne enote Cerkno Borut Pirih, župan Občine Cerkno Gašper Uršič in direktor Visit Cerkno Gregor Novakovič, so poudarili, da razvoj turizma ni odvisen samo od Smučarskega centra Cerkno, ki povezuje tudi terme in hotel. »Ključen je kritičen pogled od zunaj, kar je osnova za prestrukturiranje turizma na Cerkljanskem,« pravi Batagelj, ki se posveča spremembam, ki bi vsem turističnim ponudnikom podaljšale sezono in prinesle pozitivne spremembe celotnemu kraju in dolini.

Krepitev poletne sezone

Batagelj se ozira po tujini, kjer so prihodki zimskošportnih centrov višji v poletni sezoni, zato meni, da bi temu konceptu morali slediti tudi pri nas. »Ne govorimo o tem, da se smučarska središča gredo tudi poletni turizem, temveč, da se alpska središča gredo tudi zimski turizem.«

Smučišče Cerkno je iz evropskih sredstev na razpisu ministrstva za gospodarstvo lani prejelo dobra dva milijona evrov. S tem denarjem so uredili adrenalinski park, ki vključuje tudi osem metrov visoko plezalno steno, kupili so električna kolesa, načrtujejo pa še izboljšanje varnosti žičniških naprav na smučišču. Pustolovski park je namenjen odraslim in otrokom od 6. leta starosti dalje. Zgrajen pa je v duhu trajnostne zaveze, sredi gozda ob jezeru na treh višinskih in težavnostnih stopnjah, in je lepa popestritev dogajanja za vse, ki si želijo prosti čas preživeti sredi narave na čistem zraku, pravijo v Postojnski jami. Poleg tega napovedujejo infrastrukturno prenovo dela Hotela Cerkno in energetsko sanacijo ter energetsko prenovo term. Prenova naj bi bila končana prihodnje leto, nato se bodo lotili Alpske perle, restavracije, ki stoji na vrhu smučišča.

Sodelovanje z občino

Da bi turizem postal sinergija celotne ponudbe območja, so v Postojnski jami vzpostavili sodelovanje z občino Cerkno, ki tudi sama ugotavlja, da bo v kraju treba začeti graditi ustrezno infrastrukturo. Kot opažajo, primanjkuje predvsem primernih zunanjih športnih igrišč, izkoristiti pa je treba tudi travnike, hribe, izjemno naravo in biodiverziteto.