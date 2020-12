Sneg podiral drevesa

»Take nevihte še ni bilo v zadnjih 50 letih«



Sneženje je težave v severni in severovzhodni Sloveniji povzročalo že v sredo. V 35 dogodkih so posredovali gasilci in druge službe. Težak sneg je podiral drevje, ki je padalo na cestišča in oviralo promet.



Drevje se je podiralo tudi na elektrodistribucijske daljnovode in povzročilo tri izpade električne energije, med drugim na območju Podvelke. Posledice so sanirali gasilci 16 enot, v jutranjem poročilu navaja center za obveščanje. Sneženje je težave v severni in severovzhodni Sloveniji povzročalo že v sredo. V 35 dogodkih so posredovali gasilci in druge službe. Težak sneg je podiral drevje, ki je padalo na cestišča in oviralo promet.Drevje se je podiralo tudi na elektrodistribucijske daljnovode in povzročilo tri izpade električne energije, med drugim na območju Podvelke. Posledice so sanirali gasilci 16 enot, v jutranjem poročilu navaja center za obveščanje.

Nočno sneženje je povzročilo težave v prometu na Koroškem, predvsem v Dravski dolini. Na območju občine Podvelka se je zjutraj zaradi teže snega podrlo nekaj dreves na glavno cesto med Podvelko in Ožbaltom. Podrto drevo je poškodovalo tudi osebno vozilo, navaja center za obveščanje. Zaradi podrtega drevja je zaprta cesta proti prelazu Radelj.V jutranjih urah je sicer center za obveščanje prejel skupno devet obvestil o težavah zaradi podrtega drevja na območju severovzhodne Slovenije. Na terenu posreduje osem gasilskih enot, v jutranjem poročilu navaja center za obveščanje.Na Koroškem, kjer ponekod še vedno sneži, podrta drevesa na glavni cesti med Podvelko in Ožbaltom odstranjujejo dežurni delavci cestnega podjetja Voc Celje.Podrta drevesa so ovirala promet tudi na območju občine Muta, in sicer na cesti Muta–Sv. Primož. Podrta drevesa so odstranili domači gasilci, ki so zagotovili prevoznost ceste, navaja center za obveščanje. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste, objavljenih ob 7.45, sta zaradi podrtih dreves poleg ceste od Radelj ob Dravi do prelaza Radelj zaprti tudi cesta Spodnja Selnica–Duh na Ostrem vrhu in cesta Bresternica–Gaj–Sveti Jurij.