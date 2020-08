Socialna inšpekcija: Napak v primeru utopitve dečka v Soči ni bilo

Inšpektor za predlog sprejema protokola sodelovanja med službami pomoči

Opozorila na območju Kajak centra. FOTO: PU Nova Gorica



Številni očitki na račun delovanja pristojnih služb

Socialna inšpekcija, ki je v primeru utopitve dečka v Soči opravila strokovni nadzor, ni ugotovila strokovnih napak. Strokovne delavke centra za socialno delo so ves čas nudile zakonito, strokovno in človeško podporo bratoma utopljenega in starima staršema, zaradi česar jih je policija tudi pozvala k posredovanju, so za STA sporočili z inšpekcije.»V nadzorovanem primeru je policija vodila postopek iskanja pogrešanega otroka, interventna služba centra za socialno delo (CSD) Severna Primorska pa je bila zaprošena, da starima staršema, ki sta bila v hudem šoku, in njunima vnukoma priskrbi psihologa, da jim bo lahko nudil ustrezno pomoč,« so zapisali na inšpekciji.Interventna služba je pri tem spoštovala določbe zakonodaje, da mora v policijskih postopkih slediti navodilom policije, policija pa je bila v svojem postopku tudi dolžna obvestiti starše o nesreči in smrti otroka, so navedli. Interventne službe so v CSD sicer organizirane zato, da se lahko odzovejo tudi zunaj poslovnega časa, in sicer v nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije.Inšpektor je ob nadzoru tudi ugotovil, da ni strokovnih smernic oziroma protokolov sodelovanja med različnimi službami pomoči, ki bi zagotavljali učinkovito in delujočo podporo posameznikom in družinam ob različnih nesrečah, zato bo ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagal, da začne aktivnosti za sprejem ustreznih strokovnih smernic oziroma protokola sodelovanja med različnimi službami pomoči, so napovedali.Iz CSD Severna Primorska so sporočili, da so tudi po ugotovitvah inšpekcijskega nadzora socialni delavki in psihologinja ob tragičnem dogodku nudili psihosocialno oporo sorojencema in starima staršema ter pri tem pokazale veliko mero sočutja in razumevanja za stisko prizadetih.Ker sta starša ponesrečenega dečka v javnem pismu izrazila očitke zoper ustreznost dela zaposlenih strokovnih delavk na centru, je ministrstvo za delo uvedlo inšpekcijski nadzor, vendar socialna inšpekcija ni ugotovila kršitev in strokovnih napak, zato je postopek ustavila, so danes sporočili iz CSD.Kot je inšpekcija med drugim navedla v ugotovitvah, bi bilo »ne glede na njuno željo strokovno sporno, če bi interventna služba otrokoma omogočila, da sama obvestita starša o nesreči, saj bi tako nanju preložili breme soočanja s pričakovanimi in razumljivimi burnimi čustvenimi odzivi staršev«.Inšpektor tudi ni mogel potrditi očitkov, da bi interventna služba onemogočala vzpostavitev telefonskih stikov staršev z otrokoma oziroma s starima staršema. Kot je ugotovil, sodelavke centra po tistem, ko sta bila starša obveščena o nesreči, otrok niso izolirale in jima niso preprečevale stika s staršema, so zapisali v CSD.Opozorili so še, da so nekateri strokovnjaki v medijih ob družinski tragediji že na začetku obsodili delovanje pristojnih služb kot nepravilno, brez empatije in celo nečloveško. Pri tem so se brez poznavanja konkretne situacije ter vpletenih opredeljevali, presojali in linčali delo strokovnih delavk. Sodili in odločili so tudi, da so strokovne delavke ravnale povsem birokratsko in niso upoštevale potreb ter želja otrok.Centri morajo po besedah direktorice CSD Severna Primorskadelovati po zakonu, ki je in mora biti podlaga za vsa strokovna ravnanja, ne glede na to pa je prioriteta in izhodišče pri njihovem delu vedno vzpostavitev zaupnega odnosa z uporabniki. »Pogosto z njimi sodelujemo v zelo kritičnih trenutkih in vstopamo v najbolj intimne kotičke njihovih življenj,« je opomnila Možetova.Ob tem je še dodala, da pri veliko aktivnostih, ki jih center za socialno delo izvaja, sodelujejo s policijo, to sodelovanje pa je po njenih besedah izjemno dragoceno. Tudi ob tem tragičnem dogodku je bilo tako, prav tako pa se bodo tudi v prihodnje povezovali, skrbeli za krepitev sodelovanja in po svojih pristojnostih izvajali aktivnosti, ki jih bodo zahtevali skupni delovni izzivi in situacije, je še pojasnila direktorica severnoprimorskega centra za socialno delo.