Jonas tvitnil »V politiko grem«, kandidiral bo za poslanca SD

»Ja. Kdo ti je pa povedal? Ja, res je, ja,« pravi televizijski voditelj Jonas Žnidaršič v današnjem tvitu, ki je že promocijski, skladen s časom pred začetkom supervolilnega leta.

»V politiko grem. Kandidiral bom za poslanca, ker mi je zadosti tega sranja. Vse boš zvedel po novem letu. Srečnega pa zdravega pa doma pozdravi,« pove sogovorniku po mobitelu.

»Mater, kako vse folk takoj zve,« še pove, ne pove pa, za koga bo kandidiral.

V preteklosti že bil v politiki

A se je razvedelo, da bo na listi Socialnih demokratov. V preteklosti je sicer ime že »posodil« politiki. Leta 2006 je bil ob režiserju Branku Đuriću, igralcu Jerneju Šugmanu, pevcu Robertu Pešutu - Magnificu, nogometašu, trenerju in selektorju Srečku Katancu in košarkarju Petru Vilfanu med kandidati za mestni svet na Listi Zorana Jankovića. Na tej listi so bili sicer pozicionirani nizko in tako niso imeli prav veliko možnosti, da bi sedli v mestni svet.

Leta 2011 pa je bil, znova z Magnificom, Vilfanom in nekaterimi drugimi, tudi med znanimi osebami na ustanovitvenem kongresu Jankovićeve Pozitivne Slovenije.

Tedaj smo poročali tudi, da je na Jankovićevem kongresu Zdravljico zapela Alenka Gotar, ki je članica SDS in sedaj, v času Janševe vlade, svetovalka v kabinetu ministra za kulturo.