Župan Ribnice: Romi naj rešujejo probleme kar na ministrstvu

Nedavni rezultati razpisa za sofinanciranje komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2025 so razjezili ribniškega župana Sama Pogorelca. Računal je na to, da bodo lahko s sredstvi, ki jih je razpisalo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, začeli komunalno opremljati Lepovče, prvo romsko naselje v občini Ribnica, a je bila njihova vloga zavrnjena. »Od zdaj naprej naj bivanjske težave naših Romov rešujejo neposredno na ministrstvu, na Kotnikovi 5.«