Sodnica sprejela sporazum o odgovornosti skupine General Electric

Celjska sodnica Mojca Turinek je na današnjem predobravnavnem naroku na celjskem sodišču sprejela sporazum o odgovornosti ameriške skupine General Electric okoli preplačane investicije v šesti blok Teša, ki ga je skupina podpisala s tožilstvom. Kot izhaja iz sporazuma, so Američani pripravljeni plačati 23 milijonov evrov odškodnine Tešu.

Kot je dejala sodnica Turinek, je General Electric glede na svojo gospodarsko moč pripravljen plačati tudi do 50.000 evrov sodnih stroškov. Izrek kazenske sankcije bo predvidoma 3. oktobra.

Po besedah sodnice je obramba deset obtoženih fizičnih in dveh pravnih oseb v aferi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) vložila vrsto predlogov za izločitev dokazov iz sodnega spisa, ker naj bi bili pridobljeni nezakonito. Sodišče je potem ugotovilo, da so bili vsi predlogi obrambe neutemeljeni in zato zavrnjeni.

Odvetnik Boštjan Plenko. FOTO: Delo

Pred izrekom kazenske sankcije pa bo tožilstvo med drugim prebralo izjavo o oškodovanju Teša in finančni izkaz General Electrica iz leta 2019. Zagovornik ameriške skupine Boštjan Penko je dejal, da se strinja z dokaznimi predlogi tožilstva. Sam pa bo prispeval še finančna izkaza Američanov za leti 2020 in 2021, ki ju je treba do izreka kazni prevesti iz angleščine v slovenščino.

General Electric je edini, ki je na naroku priznal krivdo glede oškodovanja Teša.