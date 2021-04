Sodnih izvedencev je vsaj pol premalo

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je le 26 sodnih izvedencev za klinično psihologijo, od tega zgolj 16 za vprašanja starševstva in skrbništva. Čeprav je problematika, zaradi katere se postopki, v katere so vpleteni otroci, lahko razvlečejo čez vsako razumno mejo, pereča že desetletja in se je z njo ukvarjalo veliko ministrov in služb, ni videti, da bi v bližnji prihodnosti lahko pričakovali izboljšanje.