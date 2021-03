Sodobno zdravljenje s celično terapijo se bo lahko začelo

ℹ Kam nakazati prispevek?

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo zbira prostovoljne prispevke za nakup naprave s sms -donacijami na 1919 s ključno besedo ZDRAV5 in na številko TRR : SI56 0284 3026 3615 528, ki je odprt pri NLB.

Slovenski narod je spet dokazal, kako močan zna biti, če gre za skupno dobro. Po tem, ko je za dečka Krisa leta 2019 zbral 3,4 milijona evrov, je zdaj v mesecu dni doniral več kot 700.000 evrov za nakup aparata z a izvajanje nove tehnike celične terapije, imenovane CAR-T , ki bo pomagala zdraviti raka. Nanjo čakajo bolniki že dobri dve leti Skladateljje v Sobotni prilogi 6. februarja z odmevnim člankom Koča strica plazmocitoma orisal svoje življenje s kruto boleznijo in ga sklenil z besedami »Kupimo že to mašino«, ki se zdaj uresničujejo.Z njegovim člankom se je uradno začela akcija zbiranja sredstev za nakup omenjenega aparata, ki je dosegla oziroma presegla svoj namen.Cilj je bil, da se zbere 613.000 evrov, a se je na račun Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo nateklo precej več sredstev, in sicer okoli 700.000. Včeraj je nekdo prispeval sto tisočakov, našel pa se je tudi dobrotnik, ki bo sam kupil en aparat. Proizvajalcu je že nakazal dobrega pol milijona in od tega državi odvedel tudi visok davek.Ivanuša je dejal, da je vzhičen, vesel in da je to genialno. Poudaril je, da je absolutno hvaležen vsem, ki so sodelovali pri tej akciji: od tistih, ki so prispevali nekaj evrov, do tistih, ki so pomagali širiti novico o zbiranju denarja, in vsem drugim. Velika zasluga gre po njegovem zdravnikom hematologom, ki so s svojo strokovnostjo dodali akciji potrebno kredibilnost. »Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je zadevo izpeljalo izjemno veličastno, da ne govorim, da je nekdo doniral kar celo napravo. Ob takih novicah ostane človek brez besed.«Nakup teh aparatov pomeni dostop do sodobne tehnologije za vse nas, za našo boljšo prihodnost, je še dejal skladatelj: »Je velik korak k obvladovanju težkih bolezni za vse tiste, ki jih že imamo, pa tudi za tiste, ki utegnejo žal še zboleti.«Zdravljenje s pomočjo teh aparatov bi se po besedah, predstojnika kliničnega oddelka za hematologijo v ljubljanskem kliničnem centru, lahko začelo že konec tega leta oziroma v začetku prihodnjega. Treba je pridobiti potrebne specifične virusne vektorje (donacija je že zagotovljena), podpisati pogodbe, poskrbeti za klinične poti. S tem povezanega dela je po zdravnikovih besedah še ogromno, a je največ narejenega z nakupom aparatov.Če so sprva mislili, da bodo lahko dobili le enega, je zdaj jasno, da bodo čez 12 do 14 tednov imeli dva in dodatno funkcijsko enoto, ki bo napravi omogočila izdelavo pripravkov za dve osebi hkrati. S tem bodo zdravniki lahko rešeni obremenjujočih misli, kako bi v primeru zgolj enega aparata naredil prednostni seznam uporabe za bolnike.Za ceno naprave bodo odšteli 535.000 evrov, kar je manj od prvotno predvidenega zneska, omenjeni dodatni instrument pa stane 240.000 evrov.Da ga bi lahko kupili, se mora nateči še nekaj sredstev, zato račun za zbiranje ostaja odprt.