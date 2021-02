Zaradi covida-19 ob nujno potrebno napravo

Hematolog Samo Zver se včasih počuti kot heretik, ker si v času covida-19 upa misliti še na zdravljenje drugih bolezni.

Bolniki s krvnim rakom že dobri dve leti čakajo na nakup aparata Clinimacs Prodigy, ki utegne marsikomu rešiti življenje. Naložba je bila v ljubljanskem kliničnem centru že dogovorjena, a jo je spodnesel covid-19. Na ministrstvu za zdravje zanjo ni posluha, zato si več sto tisoč evrov zdaj prizadeva zbrati Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo., predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo, ki si vztrajno prizadeva za napredno zdravljenje krvnih rakov, je ob ugotovitvi, da kliničnemu centru ne bo uspelo zagotoviti denarja za aparat za izvajanje nove tehnike celične terapije, imenovane CAR-T, začel trkati na vrata ministrstva. »Napisal sem več pisem, na katera nisem prejel niti odgovorov,« se spominja. Potem je poskušal priti na razgovor, a mu je uspelo šele, ko je na eni od okroglih miz povedal, da so na ministrstvu gluhi za njegova prizadevanja. A tudi obisk ministrstva ni spremenil dejstva, da za projekt ni denarja. Strokovnjaka in gorečega zagovornika bolnikov so odpravili s popotnico, naj poskuša s prijavo projekta na ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost), a so tam postopki dolgotrajni, dosežek pa negotov, bolniki pa bi novo obliko zdravljenja potrebovali že včeraj. »Ne zdi se mi prav, da država za to nima posluha. Ko sem stal pred visokimi lesenimi vrati ministrstva, sem se počutil kot v Trubarjevih časih oziroma kot krivoverec, ker si v tem obdobju prizadevam za reševanje težav, ki niso povezane s covidom-19,« opisuje sogovornik. Odločevalci njegovih želja niso uslišali niti, ko je omenil, da bi jim naprava omogočila tudi izdelavo virusno specifičnih limfocitov, ki prepoznavajo novi koronavirus.Bolnikom ni preostalo drugega kot samostojna akcija zbiranja denarja. A en aparat ne bo odtehtal potreb vseh bolnikov, pri katerih bi lahko poskusili s tem zdravljenjem. Potrebovali bi najmanj tri, pravi Zver , ki ga že obremenjuje težka misel, kako bo v primeru nakupa vsaj enega naredil seznam uporabe.Zdravljenje poteka tako, da najprej vzamejo bolnikove celice, jih opremijo s posebnimi detektorji za rakave celice, jih z aparatom namnožijo in nato vrnejo bolniku, da uničijo tumorske celice. Z enim aparatom lahko pomnožijo celice za osem do devet bolnikov na leto. To je namreč dolgotrajen postopek. Zver navaja, da je zdravljenje uspešno za 60 odstotkov bolnikov z limfomom in pol tistih z akutno levkemijo. Predlani je bil v Nemčiji s to metodo, ki je v Evropi priznana od leta 2018, kot prvi uspešno ozdravljen trinajstletni slovenski deček. »To so rezultati, ob katerih onemiš,« je povedal Zver.Ljubljanski klinični center je že podpisal pismo o nameri, v katerem se je zavezal, da bo aparat vzel v uporabo, če ga bo združenje bolnikov kupilo. Prostori so že pripravljeni, strokovnjaki pa usposobljeni.UKC pa je že oktobra lani podpisal pogodbo s proizvajalcem naprave za donacijo specifičnih virusnih vektorjev za 15 bolnikov in nato še za 15. A pred začetkom dela je treba aparat kupiti.Omenjen aparat so oktobra 2019 na lizing kupili na Zavodu za transfuzijsko medicino (ZTM). Po besedahz oddelka za terapevtske storitve je bila nabava tesno povezana s strategijo osnovne dejavnosti oddelka, proizvodnjo zdravil za napredna zdravljenja, med katera sodi tudi CAR-T.»Aparat Prodigy omogoča manipulacijo celic v zaprtem prostoru in je namenjen za izdelavo različnih celičnih zdravil, ne le CAR-T,« je pojasnilz omenjenega oddelka. Zasedenost njihovega aparata še ni popolnoma izkoriščena. V začetnem letu so na njem potekale predvsem različne validacije proizvodnih procesov, ki so nujne za zagotavljanje visokokakovostnih končnih produktov. Na tej podlagi zdaj omogočajo dve storitvi, alfa-beta TCR/CD19 deplecijo (manipulacija presadkov krvotvornih matičnih celic) ter produkt na osnovi virusno specifičnih limfocitov T (namenjen za imunsko oslabljene paciente, ki jih ogroža virus citomegalije, Epstein-Barr ali adenovirus), je povedal Švajger.