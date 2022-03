Solidarnostni dodatek zaradi visokih cen energentov 12. aprila

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo solidarnostni dodatek zaradi visokih cen energentov izplačal 12. aprila. Prejeli ga bodo upokojenci s pokojninami do 1000 evrov in prejemniki nadomestila za invalidnost. Preostalim upravičencem bo dodatek v istem tednu izplačalo ministrstvo za delo.

Solidarnostni dodatek je osrednja rešitev zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki ga je DZ sprejel 22. februarja. Določen je v višini 150 evrov, kar skupaj pomeni okoli 108 milijonov evrov, izplačan pa mora biti najpozneje do 15. aprila.

Dodatek bo prejelo okoli 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine, in okoli 67.000 tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči, varnostnega dodatka in nadomestila za invalidnost. Med upravičenci je še okoli 139.000 prejemnikov otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda ter približno 26.000 prejemnikov dodatka za veliko družino in rejnikov.

Prejemnikom pokojnin in invalidskega dodatka bo v skladu z zakonom dodatek izplačal Zpiz oz. Kad, preostalim pa ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Družine s štirimi ali več otroki bodo ob tem prejele še dodatnih 50 evrov.

Iz Zpiza so danes sporočili, da bodo dodatek upokojencem in brezposelnim uživalcem invalidskih nadomestil izplačali 12. aprila. V primeru, da je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1.januarja 2022 ali pozneje, oseba ni upravičena do tega dodatka, so dodali.

Podrobneje so pojasnili, da bodo dodatek prejeli tudi uživalci delne pokojnine in uživalci sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši čas, kot tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas. Kadar se družinska ali vdovska pokojnina deli med več družinskih članov, pa bo ustrezno razdeljen tudi znesek solidarnostnega dodatka.

Zavod bo dodatek izplačal po uradni dolžnosti in torej upravičencem vlog ni treba oddajati. Izjema so le prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji.