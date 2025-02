Ravnateljici očitajo, da domnevno izvaja mobing nad zaposlenimi

V nadaljevanju preberite:

V času, ko v občinskem svetu poteka postopek spremembe ustanovnega odloka za javni zavod in so razpisane volitve novih predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, je v javnosti zakrožilo več informacij o razmerah v vrtcu. Predstavljajo jih posamezni starši, ki ne želijo biti imenovani. Izpovedovali so, da ravnateljica domnevno izvaja mobing nad nekaterimi zaposlenimi – zaradi tega sta vsaj dva dala odpoved.

Ker menda v zavodu primanjkuje kadra, morajo združevati oddelke, kar po njihovih trditvah otežuje vzgojno-izobraževalni proces. V vrtčevsko enoto v Prosenjakovcih naj tako ne bi bila več razporejana vzgojiteljica z znanjem madžarskega jezika, čeprav je to okolje dvojezično. Starše, sodeč po izpovedovanju, še najbolj moti, da jim sploh ne uspe vzpostaviti ustrezne komunikacije in odnosa z vodstvom vrtca in Ocvirkovo. Za danes je napovedano srečanje ravnateljice s predstavniki sveta staršev.