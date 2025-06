Šolski inšpektorat ustavil postopek v Vrtcu Škofja Loka

V nadaljevanju preberite:

Inšpektorat za šolstvo je v Vrtcu Škofja Loka, ki ga vodi ravnateljica Janja Bogataj, preverjal domnevno neustrezno opravljanje dela spremljevalke otroka s posebnimi potrebami in domnevno neustrezno ravnanje vzgojiteljice v tem oddelku. Ugotovili so, da ravnateljica ni ravnala nepravilno, zadevo, ki se nanaša na delo vzgojiteljice, so predali v obravnavo policiji.

Svet zavoda je sicer prejšnji teden začel postopek za razrešitev ravnateljice. Janja Bogataj je trenutno zadovoljna z ugotovitvami šolske inšpekcije. »To je zame pomemben dokument, ki dokazuje, da so vsi postopki potekali po pravilih in s ciljem zaščite otrok. Ravnala sem pravilno, korektno in odgovorno. Vsa pojasnila o ostalih stvareh bom dala na zagovoru, vključno z gradivi. Pričakujem, da bo tudi druga stran imela za vse očitke pripravljena gradiva.«