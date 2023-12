Sova na posnetku pričanja Bobnarjeve in Lindava ugotovila tajnost podatka

Sova je na povabilo Miha Lamuta, poslanca Gibanja Svoboda in predsednika parlamentarne komisije, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, opravila vpogled v zvočni posnetek in zapisnik tajnega pričanja nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar ter nekdanjega vodje policije Boštjana Lindava na zaprtem delu te komisije, je zvečer poročala TV Slovenija. Ugotovila je, da je bil eden od omenjenih podatkov tajen.

Kot navaja MMC, so iz komisije sporočili, da so v sredo prejeli odgovor Sove, iz katerega izhaja, da je »podatek, naveden v zvočnem zapisu in prepisu zvočnega zapisa zaprtega dela 2. nujne seje preiskovalne komisije, podatek, ki ga agencija v skladu z zakonom o tajnih podatkih opredeljuje kot tajni podatek, in sicer stopnje tajnosti tajno«.

Pred tednom dni je sicer v javnost prišla novica, da naj bi Sova ovadila Bobnarjevo in Lindava zaradi razkrivanja tajnih podatkov. Sta na pričanju potrebovala odvezo molčečnosti?

Tako zagovornik Bobnarjeve Luka Švab kot zagovornik Lindava Gregor Verbajs sta prepričana, da do izdaje tajnih podatkov lahko pride le, kadar so ti razkriti nepoklicanim osebam, kar pa poslanci, ki so člani preiskovalne komisije, niso.

Uradne potrditve, da bi bila Bobnarjeva in Lindav ovadena zaradi izdaje tajnih podatkov, sicer še vedno ni. Tega niso potrdili ne Sova, ne specializirano državno tožilstvo in ne policija.