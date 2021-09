Spet drama v upokojenski stranki

Ljubo Jasnič, kljub jasnemu priimku, nikakor ni mogel razjasniti Desusove prihodnosti.

Janja Božič Marolt, Mediana



V pričakovanju poenotenja

Desus se je včeraj sestal na klavzuri, na kateri so med drugim obravnavali položaj stranke in njena stališča do aktualnih zakonodajnih predlogov. Predsednik strankeje pred današnjim praznovanjem 30-letnice stranke, na katero naj bi prišlo 500 udeležencev, napovedal poglobljeno in odkrito razpravo. Seveda jo je zaznamoval tudi odhod večjega števila članov Desusa v stranko SAB, odhodi pa naj bi se po napovedih še nadaljevali.Po večurni razpravi je klavzura Desusa sklenila, da se poslanceinpozove k odstopu, v njihovo poslansko klop pa naj bi sedli nadomestni poslanci. Svet stranke bo o tem odločal predvidoma prihodnji četrtek. Če bo sklep podprl, poslanci pa ga ne bodo upoštevali, Jasnič ne izključuje svojega odstopa. Če bi grožnjo uresničil, bi Desus v letu in pol moral iskati že četrtega predsednika. Jasnič je vodenje Desusa prevzel konec junija.Desus se očitno kar ne more izkopati iz krize, v javnomnenjskih anketah stranka že nekaj časa ne dosega podpore, ki bi ji zagotavljala prestop parlamentarnega praga na prihodnjih parlamentarnih volitvah. Med sogovorniki v politiki prevladuje ocena, da je stranka na gotovi poti na smetišče zgodovine in da ji tudi morebitni preobrat poslanske skupine in umik podpore vladi Janeza Janše ne more več pomagati. Dodatno pa je krizo še poglobil množični eksodus v SAB in SD.»Alenka Bratušek je bogato obrodila zadnje predvolilne obljube, SD pa okrepila svojo homogeno bazo starejših, verjetno tudi povratnikov,« komentira množične odhode iz Desusaiz inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana.Do zadnjih parlamentarnih volitev in potem sodelovanja v vladi ter odhoda Karla Erjavca z mesta predsednika stranke je bil po njeni oceni Desus močna strankarska baza, ki je skrbela za pokojnine in razvedrilo upokojencev. »Menim, da se je sedmina začela že prej, s poslanci v vladi pa kulminirala in aktualni predsednik Ljubo Jasnič, kljub jasnemu priimku, nikakor ni mogel razjasniti Desusove prihodnosti,« je slikovita Božič Maroltova.Po včerajšnji klavzuri Desusa poslanca Branko Simonovič in Ivan Hršak nista dajala izjav. Predsednik Jasnič pa je bil že pred tem kritičen, da stranka v preteklosti do nekaterih, tudi za Desus pomembnejših vprašanj, kot so upokojenske teme, ni zavzela političnih stališč, kar je treba spremeniti. Stališča stranke bi po njegovih besedah v državnem zboru morali zastopati tudi poslanci. Na klavzuri so oblikovali tudi stališča do nekaterih aktualnih predlogov zakonov, med katerimi so zakon o demografskem skladu, zakon o dolgotrajni oskrbi ter novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jim stranka nasprotuje.