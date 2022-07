Spet zagorelo na območju Trstelja, aktivno žarišče tudi nad Mirnom

Za gasilce, ki so ponoči dežurali na Krasu, noč ni bila mirna. Nenehno se pojavljajo nova manjša žarišča na dosedanjem pogorišču, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko. Ob eni uri je zagorelo nad vasjo Šibelji v občini Komen, in sicer na hribu Veliki Ovčnjak, ob vetru se ogenj širi naprej proti Trstelju oziroma predelu Železnih vrat. Gre za območje na drugi strani Trstelja, kjer doslej ni gorelo, je povedal Peter Jerina, poveljnik Kraške gasilske zveze.

Kot je pojasnil vodja intervencije Blaž Rogelja iz PGD Komen, je na terenu že več kot 180 gasilcev s 60 vozili iz Kraške gasilske zveze, pa gasilskih zvez Ilirska Bistrica, Postojna, Vipava, Ajdovščina in Goriške gasilske zveze. Območje je s termokamero že preletel policijski helikopter, zdaj pa sta v zraku tudi že dva helikopterja za gašenje iz zraka.

Nekaj po peti uri zjutraj pa so gasilci zaznali aktivnejše žarišče tudi nad Mirnom, je povedal Uroš Kemper, nočni vodja intervencije požara. Na to območje so usmerili vse enote, ki so bile ponoči na terenu in nadzirale veliko požarišče.

V torek se je z ognjem bojevalo 143 gasilcev s 44 gasilskimi vozili. Na različnih krajih so se še vedno pojavljala posamezna majhna žarišča, gasilci so zaradi pomanjkanja dežja in kasneje sonca ter predvsem vetra v nenehni pripravljenosti.

Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.

V torek se je z ognjem bojevalo 143 gasilcev s 44 gasilskimi vozili. FOTO: Črt Piksi/Delo

Dežja še ne bo

Vremenska napoved za Kras, vsaj kar se tiče padavin, ni prav obetavna. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sprva se bodo posamezne plohe in nevihte pojavljale na zahodu in jugu, kasneje pa tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Jutri bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

V petek bo delno jasno in znova bolj vroče, popoldne ali zvečer bodo nastajale krajevne nevihte. V noči na soboto bodo padavine z nevihtami zajele večji del države in v soboto dopoldne večinoma ponehale. Popoldne se bo zjasnilo, še bo nastalo nekaj ploh.