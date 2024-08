Spet zavrelo med SDS in predsednico DZ: Ne bom se pustila ustrahovati

Vse kaže, da se bo parlamentarno leto začelo tako, kot se je tudi končalo – z merjenjem moči okoli preiskovalnih komisij, s katerimi bi opozicija rada preiskovala domnevne nepravilnosti vodilnih akterjev Gibanja Svoboda, še preden so zasedli položaje v politiki.

Ker je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič uresničila napoved in na predvideni dnevni red izredne seje ni uvrstila njihove zahteve za odreditev preiskovalne komisije o energetiki, so se v SDS burno odzvali. »Predsednica državnega zbora, ki se ima za prvo zaščitnico ustave in pravne države, nadaljuje lomastenje po poslovniku in ustavi,« jo je zato obtožila vodja poslancev SDS Jelka Godec, saj 85. člen ustave navaja, da mora predsednik državnega zbora sklicati izredno sejo, če to zahteva četrtina poslancev.

Janez Janša, prvak SDS, pa je dodal, da je njeno ravnanje zrelo za kazensko ovadbo, ki se bo prej ali slej procesirala.

A njihovo žuganje Klakočar Zupančičeva zavrača z besedami, da naj z ustrahovanjem poskusijo pri kom drugem. Naj sicer izkoristijo pravna sredstva, o katerih mislijo, da jim pripadajo, a jim tudi ona žuga nazaj, da je kriva ovadba tudi kaznivo dejanje, česar se morajo zavedati.

Kot predsednica državnega zbora bo tako vztrajala pri svojem dopisu, da morajo najprej dopolniti zahtevo v skladu z mnenjem parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS). Ta podpisnike pod zahtevo za odreditev preiskovalne komisije o energetiki opozarja, da je zahteva absolutno premalo konkretna in da se delno prekriva z vsebino akta o odreditvi parlamentarne preiskave Gen-I. Ker pa o istem predmetu ni dopustno odrediti dveh, kot v podobnih primerih do zdaj, lahko po njihovem mnenju državni zbor odredi parlamentarno preiskavo le za tisti del zahteve, ki se vsebinsko ne prekriva.