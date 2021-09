Spopadla sta se Matoz in Zdolšek

Mnenje Stojana Zdolška nosi oznako »zaupno«. FOTO: Suzana Kos

FOTO: Suzana Kos

Na Pošti Slovenije se po odstopu dveh nadzornikov, ki ne želita prevzemati odgovornosti za dogajanje v tem državnem podjetju, spopad nadaljuje. Začasni generalni direktorse očitno odločno bori za obstanek na položaju.Kot smo pisali, je Kokotu na zadnji seji nadzornega sveta že grozilo, da bi ga razrešili, vendar je bila seja tik pred zdajci odpovedana, Slovenski državni holding je vmes imenoval dva nova člana iz vrst SDS, ki zdaj nadzorni svet povsem obvladuje in nadzorniki so se v novi sestavi sešli včeraj.Kokot se je pred dnevi zatekel tudi po zunanjo pravno pomoč – obrnil se je na odvetnika–, ki je za včerajšnjo sejo nadzornikov pripravil pravno mnenje o mnenju, ki ga je pred tem po naročilu revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije o dogajanju v družbi pripravil odvetnik. Ta je v njem med drugim zapisal, da je bilo razreševanje nekaterih vodilnih delavcev Pošte Slovenije nezakonito.Zdolšek je za to pravno mnenje kar trikrat, tudi včeraj ga je neuspešno skušal predstaviti nadzornikom, a mu to ni bilo dopuščeno – dokument obsega 11 strani –, zaračunal 3.500 evrov brez DDV. Očitno pa za to ne bo dobil plačila.Za Zdolškovo pravno mnenje se je namreč dogovoril, zdaj že nekdanji nadzornik Pošte, član revizijske komisije.Matoz je glede plačila Zdolškovega pravnega mnenja zapisal, da tudi sodna praksa potrjuje, da bi bila Pošta Slovenije ta račun dolžna plačati le, če bi Zdolškovo storitev naročila oseba, ki je pooblaščena družbo zastopati navzven. Buležan pa takšnega pooblastila nima oziroma ga ni imel. Prav tako takšnega pooblastila nima predsednik revizijske komisijeki sicer sodi pod okrilje stranke SMC, a je vprašanje, koliko časa bo še nadzornik Pošte Slovenije.»Navedena (Buležan in Fortič, op. a. ) sta v sostorilstvu izpolnila znake kaznivega dejanja po prvem odstavku 240. člena kazenskega zakonika, saj sta pri opravljanju gospodarske dejavnosti prekoračila pravice, ki jih imata na podlagi zakona, statuta in poslovnika glede razpolaganja s tujim premoženjem in s tem povzročila škodo na premoženju družbe. A ker račun še ni bil pačan, je dejanje ostalo pri poskusu,« je zapisal Matoz in še, da glede na določbe poslovnika revizijska komisija seveda lahko poišče neodvisno strokovno mnenje o vprašanjih, ki sodijo v področje njene pristojnosti. Vendar pa o takšnem prodlogu komisije odloči nadzorni svet s sklepom. Ta tega ni sprejel.Poleg tega po statutu Pošte Slovenije naloga revizijske komisije nikakor ni preverjanje pravilnost razreševanja vodstvenih delavcev. To področje, opozarja v svojem pravnem mnenju Matoz, je v domeni poslovodstva družbe, torej uprave, nikakor pa ne v domeni nadzornega sveta.Matozovo mnenje bodo dobili na mizo tudi nadzorniki Slovenskega državnega holdinga, ki so zahtevali poročilo o dogajanju na Pošti Slovenije.Z dogajanjem v družbi se bo ukvarjala tudi opozicija, ki je zaradi spornega kadrovanja v državnih podjetjih zahtevala sejo komisije za nadzor javnih financ.