Sporno je, da se zdravilo predpiše nekomu samo zato, da bi malo shujšal

Pretekli teden smo v Delu objavili odmeven članek o rekordno naraščajoči porabi zdravila, ki ima hitre učinke na izgubo odvečnih kilogramov in o tem, da ga ljudem brez potrebnih medicinskih indikacij predpisujejo tudi zdravniki in zobozdravniki brez formalnih podiplomskih znanj. O novodobni obsesiji in njenih pasteh smo se pogovarjali z upokojeno endokrinologinjo prof. dr. Marijo Pfeifer, tudi nekdanjo strokovno direktorico UKC Ljubljana.