Sporno nadomestilo za avtorske pravice v izobraževanju

Jutri bodo na seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o avtorski in sorodnih pravicah in novelo zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Medtem ko številna združenja ustvarjalce zakona podpira, v (visokem) šolstvu in raziskovalnih inštitutih opozarjajo na nekatere sporne dolčbe.

Noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter zakona o kolektivnem upravljanju teh pravic, s katerima želijo v slovenski pravni red prenesti določila dveh evropskih direktiv, so pripravili na ministrstvu za gospodarstvo. Urejata področja avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu ter pravila izvrševanja tovrstnih pravic za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in določene prenose televizijskih ter radijskih programov. S sprejetjem obeh zakonov želijo preprečiti, da bi Slovenijo doletela kazen. Zaradi zamude pri prenosu direktiv je namreč prejela dva opomina iz Bruslja.

Kot pravijo na ministrstvu za gospodarstvu, zakonodaja temelji na tem, da je avtorsko delo lastnina in da ima avtor do te lastnine pravico. S tem se strinjajo vsi, ki se jih zakona dotikata, vendar pa imata škodljive določbe, ki ukinjajo možnost proste uporabe avtorskih del za namene ponazoritev pri poučevanju in določbe, opozarjajo v rektorski konferenci in Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (Kosris). Na to so z amandmaji poslance že opozarjali v postopku sprejemanja zakona. »Doslej so predavatelji v predavalnici lahko dela drugih avtorjev za takšen način uporabljali brezplačno, saj je takšno uporabo zakon opredeljeval kot prosto. Odslej bodo morale izobraževalne ustanove plačevati nadomestila kolektivnim organizacijam,« so opozorili v Kosrisu.

Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani in predsednik Rektorske konference, je pojasnil, da je to v nasprotju s konceptom odprte znanosti, v katerem želijo, da so znanstveni članki, sploh če so raziskave opravljene s pomočjo javnih sredstev, prosto dostopni javnosti. Dodal je, da bo za zdaj pavšal za uporabo avtorskih del za univerze plačevalo ministrstvo za gospodarstvo. »Lahko pa se v prihodnjih letih zgodi še dodatna sprememba zakona in bo ta strošek padel neposredno na univerze. Bili smo v stiku z resornim ministrstvom, a ni bilo posluha,« je pojasnil.

V raziskovalnih združenjih še opozarjajo na določbo zakona o uporabi velikega podatkovja (big data), ki je zdaj prosto dostopno na spletu. »Uvajajo se številne nove neodpovedljive pravice, ki nimajo zveze z (evropsko) direktivo, a bodo lahko korenito posegle na področje prostih licenc, ki so ključne za odprto znanost in odprto izobraževanje, področje podatkovne analitike (t. i. podatkovno in besedilno rudarjenje), in izpuščajo možnost analitike na odprtem spletu.«

Majdič je spomnil, da evropska direktiva omogoča izjeme za izobraževalne in raziskovalne ustanove, vendar Slovenija tega ni izkoristila, medtem ko Hrvaška, Madžarska in Češka so.