Šport da energijo za vse drugo v življenju

»Naš Matija odrašča z veliko športa. Trikrat na teden trenira veslanje, veliko kolesari in hodi. Smo bolj športno usmerjena družina. Matija ima cerebralno paralizo prve stopnje. Pred štirimi leti ga je zdaj žal pokojni dr. Park v ZDA operiral, še danes smo mu neizmerno hvaležni, ker se je tako dobro izšlo. Matija lahko zdaj počne vse. Enkrat na leto prideva na pregled na Univerzitetni rehabilitacijski center Soča v Ljubljani, da mu pregledajo opornice, ki jih še vedno nosi,« nam je povedala mama Tina Grmek.

Z osemletnim sinom Matijo sta se danes z veseljem udeležila predstavitve prireditve Parafest – Postani športnik, ki je že četrto leto potekal v Ljubljani na sedežu URI Soča pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (zveza ŠIS – SPK), Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS Soča (URI Soča) in Lidla Slovenija. Zbrali so se otroci in odrasli, ki so na rehabilitaciji, in pozorno prisluhnili gostom.

Glavni namen festivala je navdušiti čim več invalidov za gibanje in šport. Parašportniki so jim predstavili parašportne discipline. V teh so se lahko tudi preizkusili.

Zbrali so se otroci in odrasli, ki so na rehabilitaciji, in pozorno prisluhnili gostom. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Paraolimpijka Živa Lavrinc, v tekmi mešanih lokostrelskih ekip v paru z Dejanom Fabčičem dobitnica bronaste medalje na paraolimpijskih igrah v Parizu, parašportniki Simon Turk, Luka Trtnik, Natalie Finkšt, Matjaž Bartol, Nejc Stakne ter trenerja Gregor Verbinc in Ožbej Poročnik so gibalno oviranim predstavili parašportne discipline. Obiskovalci so lahko priljubljene parašporte, kot so paranamizni tenis, paralokostrelstvo, paraatletika, boccia (dvoransko balinanje) in curling na vozičkih, tudi preizkusili.

»Šport mi pomeni vse, treniram veslanje, rad imam hokej, lokostrelstvo in atletiko,« je po preizkusu vseh športnih panog povedal osemletni Matija iz Podove pri Račah. »Šport prispeva k uspehu rehabilitacije in posamezniku omogoča hitrejšo vrnitev v aktivno življenje. V URI Soča zato športne aktivnosti vključujemo v rehabilitacijske programe za vse starostne skupine. Predstavitve različnih športov so za paciente lahko pomembna začetna spodbuda,« je pomen (para)športa v procesu rehabilitacije izpostavila Damjana Žun, vršilka dolžnosti direktorja URI Soča.

Bronasta paraolimpijka Živa Lavrinc je pozvala vse, da se zapišejo (para)športu ali se vsaj začnejo gibati. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Šport mi pomeni vse, treniram veslanje, rad imam hokej, lokostrelstvo in atletiko. Matija, 8 let

Občutek, ko se nekaj izboljša

»Tistim, ki se še ne ukvarjate s športom, privoščim, da začutite tisti občutek, ko se nekaj izboljša. Ko nekaj delamo, vidimo napredek, ker v to vložimo energijo. Potem se to iz športa prenese na druga življenjska področja. Verjamem, da nam da šport moč in energijo za vse druge stvari,« je bronasta paraolimpijka Živa Lavrinc pozvala vse, da se zapišejo (para)športu ali se vsaj začnejo gibati.

Pritrdil ji je tudi Gregor Gračner, podpredsednik zveze ŠIS –​ SPK in nekdanji kapetan reprezentance košarke na vozičkih, s katero je igral kar na petnajstih evropskih prvenstvih.

Pred Parafestom je v URI Soča potekal posvet o vključitvi učencev prvošolcev z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja, na katerem so strokovnjaki z različnih področij predstavili izzive in rešitve pri vključevanju gibalno oviranih učencev v šolske procese.