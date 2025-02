Šport da vrednote, ki te obogatijo za vse življenje

V nadaljevanju preberite:

Športniki se dvakrat upokojijo. Ni prav, da se na konec športne kariere gleda kot na nekaj groznega. Prav nasprotno, o tem, kaj bi radi počeli po karieri, je treba govoriti in razmišljati že na začetku poti, da je prehod lažji, so na okrogli mizi o dvojni karieri v okviru prvega srečanja projekta Kovnica vrednot, ki ga je pripravila Gimnastične zveze Slovenije, poudarili nekdanji vrhunski športniki Sašo Bertoncelj, Jernej Damjan in Peter Dokl.

Šport ti da zelo veliko, potreben pa je posluh delodajalcev. Te bi bilo treba ozavestiti, da športnik nima delovnih izkušenj, ima pa vrednote, ki mu jih je dal šport, to so delovne navade, sposobnost postavljanja ciljev, doslednost, natančnost, kar ni napisano v življenjepisu.

Gimnastična zveza Slovenije je predstavila člansko in mladinsko reprezentanco, ki bo v športni ter ritmični gimnastiki in skokih na veliki prožni ponjavi zastopala Slovenijo. Napovedali so vrhunec sezone na evropskem in svetovnem prvenstvu ter izvedbo tradicionalnega svetovnega pokala v športni gimnastiki v Kopru, ki bo od 15. do 18. maja.