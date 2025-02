Cristiano Ronaldo razkril, kaj bo počel po koncu kariere

Kapetan portugalske nogometne reprezentance, Cristiano Ronaldo, je danes dopolnil 40. let. V pogovoru za portugalsko televizijsko postajo Canal 11 je razkril ambiciozne načrte za prihodnost in izrazil željo, da bi po koncu kariere postal lastnik nogometnega kluba – morda kar več njih.

Ne kaže, da bi kmalu končal svojo nogometno pot

Sloviti CR7 je prepričan, da bi si lahko privoščil lastništvo kluba, namesto da bi se zadostil le z vlogami, kot sta športni direktor ali menedžer. »Ni smiselno biti direktor kluba. Če lahko postanem lastnik, zakaj bi bil menedžer ali športni direktor? Sanjam o tem, da bom lastnik kluba. Pravzaprav sem prepričan, da bom to dosegel. In ne bom imel le enega, temveč več klubov.«

Ta ambicija ni nič novega v svetu nogometa. Podoben korak so že storili nekateri drugi nogometaši, kot sta brazilski Ronaldo, ki ima večinski delež pri Valladolidu, in David Beckham, solastnik Interja iz Miamija. Tudi mladi zvezdnik Kylian Mbappe je delni lastnik francoskega drugoligaša Caena.

Čeprav Ronaldo še ni napovedal konca svoje kariere, ki ga še vedno opravlja z velikim uspehom, tako za portugalsko reprezentanco kot za klub Al-Nassr v Savdski Arabiji, so že zdaj očitni njegovi dosežki. Poleg številnih lovorik in naslovov je tudi rekorder z 923 doseženimi goli v svoji profesionalni karieri – in meri na številko 1000.

Portugalski nogometaš med znamenitim proslavljanjem doseženih golov. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

V preteklosti so trdili, da sta legendarna Brazilca Pele in Romario presegla mejo 1000 golov, vendar sta njuna dosežka uradno postavljena na 757 in 772 zadetkov. Zanimivo je tudi, da naj bi nekdanji avstrijski ali češkoslovaški nogometaš Josef Bican med letoma 1931 in 1957 dosegel skoraj 1500 golov, vendar mu Mednarodna nogometna zveza priznava 805 golov. Od aktivnih nogometašev se Cristiano Ronaldo najbolj izstopa, vendar mu za petami sledi argentinski zvezdnik Lionel Messi, ki zaostaja le za 73 golov.

Ronaldo, kljub svoji legendarni karieri, ne kaže nobenih znakov, da bi kmalu končal svojo nogometno pot. Z njegovimi ambicijami in dosežki pa ni dvoma, da bo tudi po koncu kariere ostal v samem vrhu svetovnega nogometa.